Tekvandocular Las Vegas'ta puan arayacak





ANKARA (AA) - Türkiye Tekvando Milli Takımı, ABD Açık turnuvasında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için puan mücadelesi verecek.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-3 Mart tarihlerinde Las Vegas kentinde düzenlenecek ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan dağıtılacak organizasyona 80 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcu katılacak.

Turnuvada teknik direktör Ali Şahin yönetiminde Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

Kadınlar: Rukiye Yıldırım (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İrem Yaman (62 kilo), İkra Kayır (62 kilo), Nafia Kuş (73 kilo), Sude Bulut (+73 kilo)

Erkekler: Deniz Dağdelen (54 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Yunus Sarı (80 kilo), Hasan Can Lazoğlu (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)

Federasyon Başkanı Metin Şahin, yaptığı açıklamada, turnuvanın 2020 Tokyo yolunda büyük önem arz ettiğini bildirdi.

Milli sporcuların Türkiye'de yapılan Başkanlık Kupası'nda 2019'a iyi bir başlangıç yaptığını belirten Şahin, "Bu başlangıcı ABD'de devam ettirmek istiyoruz. Tokyo yolunda 20 puan dağıtan bir turnuva ve büyük önem arz ediyor. 2019'da çok zorlu bir müsabaka takvimimiz var. Teknik ekibimiz ve sporcularımız en iyi şekilde hazırlıklarını yaptı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

