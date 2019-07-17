Tekvando maçında kazananı taş - kağıt - makas belirledi

Sivas’ta düzenlenen 15 Temmuz Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda bir maçın kazananı taş-kağıt-makas oyunu ile belirlendi.

Sivas Kongresi’nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında, 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu’nda 71 ilden bin 700 sporcunun katılımıyla düzenlenen 15 Temmuz Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda ilginç bir olaya şahitlik etti. Şampiyona kapsamında gerçekleştirilen çeyrek final müsabakasında iki sporcu arasındaki maçın kazanını belirlemek için ilginç bir yola başvuruldu. 16 yıllık arkadaşlıkları bulunan Emircan Turan ve Görkem Korkmaz Kılıç, ringde mücadele etmek yerine maçın kazanını taş - kağıt - makas oynayarak belirledi. Oyun sonunda 2-1’lik skorla kazanan Emircan Turan yarı finale yükseldi.

Taş - kağıt - makas oyunu sonrası sporcu Görkem Korkmaz Kılıç’ın antrenörü ise sahaya havlu atarak sporcusunu müsabakadan çekti. Sporcuların yaptıkları bu oyun hakemleri ve müsabakayı izleyenlerde ise şaşkınlık yaşattı.

Müsabakada taş - kağıt - makas oyunu ile maçı kazanan Emircan Turan, turnuvada birinci oldu ve Türkiye şampiyonu oldu.