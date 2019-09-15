Tekvando: Chiba Grand Prix - Türkiye, 2. seri müsabakalarını 1 altın madalyayla tamamladı



ANKARA (AA) - Tekvandoda Japonya'nın Chiba kentinde düzenlenen grand prix 2. seri müsabakaları sona erdi. Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Chiba Grand Prix'sinde kadınlarda 6, erkeklerde ise 5 milli sporcu mücadele etti. Türkiye, üç gün süren organizasyonu 1 altın madalyayla tamamladı. Kadınlar 57 kiloda Türkiye'yi temsil eden Hatice Kübra İlgün, altın madalyanın sahibi oldu. Grand prix 3. seri müsabakaları, 18-20 Ekim tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.