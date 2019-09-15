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Tekvando: Chiba Grand Prix

- Türkiye, 2. seri müsabakalarını 1 altın madalyayla tamamladı

15 Eylül 2019 Pazar 14:22
Tekvando: Chiba Grand Prix


ANKARA (AA) - Tekvandoda Japonya'nın Chiba kentinde düzenlenen grand prix 2. seri müsabakaları sona erdi.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Chiba Grand Prix'sinde kadınlarda 6, erkeklerde ise 5 milli sporcu mücadele etti.

Türkiye, üç gün süren organizasyonu 1 altın madalyayla tamamladı.

Kadınlar 57 kiloda Türkiye'yi temsil eden Hatice Kübra İlgün, altın madalyanın sahibi oldu.

Grand prix 3. seri müsabakaları, 18-20 Ekim tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 14:22
  1. Chiba Grand Prix
  2. Hatice Kübra İlgün
  3. tekvando

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