Tekvando: Chiba Grand Prix
- Türkiye, 2. seri müsabakalarını 1 altın madalyayla tamamladı15 Eylül 2019 Pazar 14:22
ANKARA (AA) - Tekvandoda Japonya'nın Chiba kentinde düzenlenen grand prix 2. seri müsabakaları sona erdi.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Chiba Grand Prix'sinde kadınlarda 6, erkeklerde ise 5 milli sporcu mücadele etti.
Türkiye, üç gün süren organizasyonu 1 altın madalyayla tamamladı.
Kadınlar 57 kiloda Türkiye'yi temsil eden Hatice Kübra İlgün, altın madalyanın sahibi oldu.
Grand prix 3. seri müsabakaları, 18-20 Ekim tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilecek.
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