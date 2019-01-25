Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası
- Konya'da düzenlenen organizasyon sona erdi25 Ocak 2019 Cuma 18:02
KONYA (AA) - Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Konya'da tamamlandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun beşinci gününde, erkeklerde 80 ve +87, kadınlarda ise 49 kilo mücadeleleri yapıldı.
Beşinci gün karşılaşmaları sonunda dereceye giren sporcular şunlar:
- Erkekler
80 kilo:
1- Hasan Can Lazoğlu (Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)
2- Burak Ozan Karaca (Ankara Ulaştırma Spor Kulübü)
3- Ferhat Muhammet Saroğlu (Ankara İlbank Spor Kulübü)
+ 87 kilo:
1- Ensar Uğuz (Ankara İlbank Spor Kulübü)
2- Muhammed Emin Açıkgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)
3- Talha Bayram (Konya Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü)
- Kadınlar
49 kilo:
1- Merve Dinçel (Ankara İlbank Spor Kulübü)
2- Melisa Karsandı (Mersin Lider Spor Kulübü)
3- Havva Nur Çoban (Ankara PTT Spor Kulübü)
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