Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası - Konya'da düzenlenen organizasyon sona erdi



KONYA (AA) - Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Konya'da tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun beşinci gününde, erkeklerde 80 ve +87, kadınlarda ise 49 kilo mücadeleleri yapıldı. Beşinci gün karşılaşmaları sonunda dereceye giren sporcular şunlar:



- Erkekler 80 kilo: 1- Hasan Can Lazoğlu (Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) 2- Burak Ozan Karaca (Ankara Ulaştırma Spor Kulübü) 3- Ferhat Muhammet Saroğlu (Ankara İlbank Spor Kulübü)

+ 87 kilo: 1- Ensar Uğuz (Ankara İlbank Spor Kulübü) 2- Muhammed Emin Açıkgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) 3- Talha Bayram (Konya Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü)



- Kadınlar 49 kilo: 1- Merve Dinçel (Ankara İlbank Spor Kulübü) 2- Melisa Karsandı (Mersin Lider Spor Kulübü) 3- Havva Nur Çoban (Ankara PTT Spor Kulübü)



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