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Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası

- Konya'da düzenlenen organizasyon sona erdi

25 Ocak 2019 Cuma 18:02
Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası


KONYA (AA) - Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Konya'da tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun beşinci gününde, erkeklerde 80 ve +87, kadınlarda ise 49 kilo mücadeleleri yapıldı.

Beşinci gün karşılaşmaları sonunda dereceye giren sporcular şunlar:

- Erkekler

80 kilo:

1- Hasan Can Lazoğlu (Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Burak Ozan Karaca (Ankara Ulaştırma Spor Kulübü)

3- Ferhat Muhammet Saroğlu (Ankara İlbank Spor Kulübü)

+ 87 kilo:

1- Ensar Uğuz (Ankara İlbank Spor Kulübü)

2- Muhammed Emin Açıkgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Talha Bayram (Konya Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü)


- Kadınlar

49 kilo:

1- Merve Dinçel (Ankara İlbank Spor Kulübü)

2- Melisa Karsandı (Mersin Lider Spor Kulübü)

3- Havva Nur Çoban (Ankara PTT Spor Kulübü)


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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 18:02
  1. Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası
  2. Konya
  3. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi
  4. tekvando
  5. Tekvando Federasyonu

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