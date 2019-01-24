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Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası

- Konya'da düzenlenen organizasyonda 4. gün müsabakaları tamamlandı

24 Ocak 2019 Perşembe 21:27
Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası


KONYA (AA) - Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın dördüncü gün mücadeleleri tamamlandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde 590'ı kadın toplam bin 568 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde, erkeklerde 68 ve 87, kadınlarda ise 57 ve 67 kilo mücadeleleri yapıldı.

Dördüncü gün karşılaşmaları sonunda dereceye giren sporcular şunlar:

- Erkekler

68 kilo:

1- Hakan Kavurat (Tokat Niksar Belediyesi Spor Kulübü)

2- Kutay Çekem (Ankara İlbank Spor Kulübü)

3- Hasan Buğra Eröz (Ankara Adliye Spor Kulübü)

87 kilo:

1- Sergen Curabaz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Muhammet Talha Sarı (Ankara Ulaştırma Spor Kulübü)

3- Ahmet Anıl Afacan (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)


- Kadınlar

57 kilo:

1- Gülse Polat (Adana Çetin Topçuoğlu Spor Kulübü)

2- Dilara Aleyna Çelik (Düzce Mert Asya Spor Kulübü)

3- Gülsüm Gültekin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Külübü)

67 kilo:

1- Şeyma Nur Söğüt (Ankara EGO Spor Kulübü)

2- Nazlı Hilal Özbek (Burdur Folklor Araştırma Spor Kulübü)

3- Simge Erensayın (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek müsabakaların ardından sona erecek.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 21:27
  1. Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası
  2. Konya
  3. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi
  4. tekvando
  5. Tekvando Federasyonu

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