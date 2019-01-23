Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası - Konya'da düzenlenen organizasyonun üçüncü gün müsabakaları tamamlandı



KONYA (AA) - Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gün mücadeleleri tamamlandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde 590'ı kadın toplam bin 568 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde, erkeklerde 54, kadınlarda ise 46 ve 62 kilo mücadeleleri yapıldı. 25 Ocak Cuma günü tamamlanacak şampiyonanın üçüncü gününde dereceye giren sporcular şöyle: - Erkekler

54 kilo: 1- Deniz Dağdelen (İstanbul Büyükşehir Belediseyesi Spor Kulübü) 2- Görkem Polat (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) 3- Selçuk Akbaş (Karaman Duru Bulgur Performans Spor Kulübü)



- Kadınlar 46 kilo:

1- Filiz Ögel (Bursa Hareketli Yaşam Merkezi Spor Kulübü)

2- Ruhat Akalın (Ankara PTT Spor Kulübü) 3- İpek Çidem (Nevşehir Kapadokya Üniversitesi Spor Kulübü) 62 kilo: 1- Aleyna Yılmaz (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) 2- Kübra Kıyı (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) 3- Nur Oğuş (İzmir Bornova Belediyesi Spor Kulübü)



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