0553 313 94 23

Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası

- Konya'da düzenlenen organizasyonun ikinci gün müsabakaları tamamlandı

22 Ocak 2019 Salı 21:44
Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası


KONYA (AA) - Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gün mücadeleleri tamamlandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde 590'ı kadın toplam bin 568 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun ilk iki gününde, erkeklerde 63, 58 ve 74, kadınlarda ise 53, 73 ve +73 kilo mücadeleleri yapıldı.

25 Ocak Cuma tamamlanacak şampiyonanın ilk iki gününde dereceye giren sporcular şöyle:


- Erkekler

58 kilo:

1- Cihat Çakmak (Ankara İlbank Spor Kulübü)

2- Kemal Külük (Ankara EGO Spor Kulübü)

3- Onur Meşe (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

63 kilo:

1- Ferhat Can Kavurat (Ankara İlbank Spor Kulübü)

2- Mertcan Dolmacı (Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Cemal Yılmaz (Samsun Ferdi)

74 kilo:

1- Doğuhan Öztürk (Ankara Adliye Spor Kulübü)

2- Gökhan Coşar (Ankara İlbank Spor Kulübü)

3- Hüseyin Kartal (Ankara İlbank Spor Kulübü)


- Kadınlar

53 kilo:

1- Zehra Döşüçukur (Ankara ASKİ Spor Kulubü)

2- Tuğba Yılmaz (Ankara EGO Spor Kulübü)

3- Esra Gül (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü)

73 kilo:

1- Huri Korkut (Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Dilara Arslan (Ankara Adliye Spor Kulübü)

3- Gizem Nur Albayram (Gaziantep Tabur Spor Kulübü)

+73 kilo:

1- Sude Bulut (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Mervenur Evci (Ankara EGO Spor Kulübü)

3- Ayşe Sena Aytürk (Konya Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü)


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 21:44
  1. Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası
  2. Konya
  3. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi
  4. tekvando
  5. Tekvando Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da hastanede kavga: 4 yaralı
    1. Adıyaman'da hastanede kavga: 4 yaralı
    2. Özhaseki, esnaf ziyaretinde
    3. Yaşadığı korkuyla şehri terk etti!..
    4. BM'den Filistin'e "birlik olmadan..
    5. Karamollaoğlu Abdullah Gül'e kızdı:..
    6. Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası
    7. Polise göre futbolcu Emiliano Sala'nın..
    8. ABD Başkan Yardımcısı Pence'den..
    9. Sosyal medyadan terör propagandasına 3..
    10. "Onurumuzdur anlayışıyla sandıklara..
    11. Tottenham'da Dele Alli sakatlandı
    12. Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
    13. WhatsApp'ta erişim sorunu! WhatsApp..
    14. Engin Bekdemir Gençlerbirliği'nde
    15. Yeni Malatyaspor'da transfer
    16. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    17. Yerel seçimler öncesi en kapsamlı..
    18. Diriliş Ertuğrul'da şok ölüm!
    19. Bursa'da su fiyatlarında üçüncü kez..
    20. Maçın ardından
    Tesadüfen bulundu! Çok sayıda ülke sıraya girdi
    Tesadüfen bulundu! Çok sayıda ülke sıraya girdi
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe