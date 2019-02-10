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Tekvando: 4. Avrupa Başkanlık Kupası

- Turnuvanın dördüncü gününde Türk sporcular, 12 madalya kazandı

10 Şubat 2019 Pazar 20:27
Tekvando: 4. Avrupa Başkanlık Kupası


ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 4. Avrupa Başkanlık Kupası müsabakalarının dördüncü gününde Türk tekvandocular, 12 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen ve 66 ülkeden 2 bin 94 sporcunun katıldığı turnuvanın dördüncü gününde, genç erkekler kategorisinde mücadeleler yapıldı.

Müsabakalarda 801 sporcu mücadele etti. Türk sporcular, müsabakalar sonunda 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Madalya elde eden 12 sporcu, 2019 Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'na katılmak için ekstra kota kazandı.

Avrupa Tekvando Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Tekvando Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya, alınan sonuçların, yaptıkları doğru işlerin teyidi olduğunu belirtti.

Organizasyonda çok zorlu mücadelelerin yapıldığını kaydeden Sağırkaya, "Türk sporcuların aldığı sonuçlar, federasyonumuzun ne kadar doğru adımlar attığını gösteriyor. Türk tekvandosu, doğru adımlarının karşılığını bundan önceki olimpiyat oyunlarında olduğu gibi başta 2020 olmak üzere önümüzdeki olimpiyatlarda da almaya devam edecek ve ülkesini gururlandıracak." ifadelerini kullandı.

4. Avrupa Başkanlık Kupası'nın beşinci gününde yarın büyük kadınlar kategorisinde müsabakalar yapılacak.

Organizasyon, 12 Şubat Salı günü sona erecek.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 20:27
  1. 4. Avrupa Başkanlık Kupası
  2. tekvando
  3. Türkiye Tekvando Federasyonu

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