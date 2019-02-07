Tekvando: 4. Avrupa Başkanlık Kupası

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen, 4. Avrupa Başkanlık Kupası müsabakalarının ilk gününde Türk tekvandocular 21 madalya kazandı.

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen ve 66 ülkeden 2 bin 94 sporcunun katıldığı turnuvanın ilk gününde yıldız bayanlar kategorisinde mücadeleler yapıldı. Türk sporcular 5 altın, 6 gümüş ve 10 bronz madalya kazandı. Aynı zamanda kota müsabakası özelliği taşıyan kupada madalya kazanan Türk sporcular, 2019 Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na katılmak için ekstra kota hakkı elde etti.

Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tip organizasyonların altyapılar için çok önemli olduğunu söyledi.

Şahin, "Sonuçlara baktığımızda Türk sporcuların önemli başarıları görülüyor. Düzenlediğimiz bu organizasyonlar altyapıdaki sporcularımızın uluslararası tecrübelerini arttırmaları ve ülkemiz milli takımları için önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.



4. Avrupa Başkanlık Kupası ikinci gününde yıldız erkekler kategorilerindeki müsabakalarla devam edecek.

Turnuva 12 Şubat Salı günü sona erecek.





