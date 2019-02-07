ANTALYA (AA) - Tekvando 4. Avrupa Başkanlık Kupası, Antalya'da başladı.

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen turnuvada, 66 ülkeden 2 bin 94 sporcu, 6 gün boyunca dereceye girmek için mücadele edecek. Turnuvanın ilk gününde yıldızlar kategorisindeki sporcular tatamiye çıktı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Oktay Duymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da üç turnuvayı arka arkaya düzenlediklerini belirterek, Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'nın ardından bugün Avrupa Başkanlık Kupası'nın başladığını, bir hafta sonra da 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nı gerçekleştireceklerini ifade etti.

Avrupa Başkanlık Kupası'na yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde 66 ülkeden 2 bin 94 sporcunun yarışacağını açıklayan Duymaz, "Üç turnuvada 5 bin üzerinde sporcu, binin üzerinde idareciyi sporun ve turizmin başkenti Antalya'da misafir ediyoruz." dedi.

Duymaz, Başkanlık Kupası'nda Türkiye'den 671 sporcunun dereceye girmek için mücadele edeceğini dile getirerek, dereceye giren sporcuların Avrupa Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde edeceğini kaydetti.

Turnuva, 12 Şubat'ta sona erecek.