Tekstilciler de borçların yapılandırılmasını istedi

Enflasyonun tek haneli olduğu bir dönemde elektrik borçlarına uygulanan yüzde 24 gecikme faizinin hakkaniyete uymadığını vurgulayan Gülle, “Anaparada indirim istemiyoruz, faiz yükünün hafifletilmesini istiyoruz” diye konuştu. Tekstilciler ekonominin sıcaklığını koruması ve kriz sonrası piyasalardaki toparlanmanın hızlanabilmesi için birikmiş borçların yeniden yapılandırılmasını istiyor. İstanbul Tekstil ve Hammadde İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, geçtiğimiz aylarda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği SSK prim borçları ve vergi borçlarının yeniden yapılandırılması konusunun Anayasa tartışmaları arasında kaybolduğunu, konunun soğutulmadan takip edilmesi gerektiğini söyledi.



ELEKTRİK BORÇLARI KANGREN



Elektrik faturalarından kaynaklanan borçların en az SSK prim borçları kadar kangren olduğunu ifade eden Gülle, “Sanayicinin ayağına bağlanan pranga gevşetilmeli” dedi. İsmail Gülle, şunları kaydetti: “Ekonominin sıcaklığını koruması ve kriz sonrası piyasalardaki toparlanmanın hızlanabilmesi için birikmiş borçların yeniden yapılandırılması gerekiyor. Eğer bir borç silme yoluna gidilmeyecekse, yeniden yapılandırma için ayrıca bir yasal düzenleme zorunluluğu da yok. Gerek SSK prim borçlarının, gerekse vergi borçlarının yapılandırılması geciktirilmemesi gereken bir tedbirdir. Böyle bir düzenleme ile zor duruma düşmüş firmaları yeniden ekonomiye kazandırmış oluruz.”



FAİZLER HAKKANİYETE SIĞMIYOR



Enflasyonun tek hanelere düştüğü bir dönemde elektrikte yüzde 24’leri bulan gecikme faizlerinin hakkaniyete sığmadığını belirten İsmail Gülle, borçların yeniden yapılandırılması ile iyi niyetli firmaların beklentilerinin karşılanacağını ifade etti. Gülle, “İyi niyetli firmalarla kötü niyetli firmaların ayrılması, üretim ve istihdam yapma niyetindeki firmaların desteklenmesi için borçların yeniden yapılandırılması gereklidir. Çalıştırılamayan her makine milli değerimizin kaybı anlamına gelmektedir. Bizim talebimiz borçlarını biriktirerek af bekleyenlerin ekmeğine yağ sürmek değil, piyasa koşullarından etkilenen iyi niyetli firmalara iyi niyet elinin uzatılmasıdır” dedi. Anaparada herhangi bir indirim istemediklerini, faiz borçlarının silinmesi ya da faiz yükünün hafifletilmesini istediklerini söyleyen Gülle, bunun 2 yıl olabilir, 3 yıl olabilir, belli bir periyodik alana yayılmasının sorunu çözeceğini düşündüklerini, ayrıca yürürlükteki faiz oranının da enflasyona endeksli hale getirilmesi gerektiğini kaydetti. Bursa’nın tekstil ihracı 1 milyar doları aştı Türkiye’nin önemli tekstil merkezlerinden Bursa’dan yılın 9 ayında yapılan tekstil ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinin toplam ihracatı, 1 milyar doları aştı. Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin kayıtlarına göre, Ocak-Eylül döneminde yüzde 9’luk artışla 670 milyon 210 bin dolara ulaşan tekstil ihracatı, geçen yılın aynı döneminde 614 milyon 920 bin dolarda kalmıştı. Bu dönemde, yüzde 8.5 oranında artarak 362 milyon 915 bin doları bulan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise geçen yılın aynı döneminde 334 milyon 421 bin dolar olarak gerçekleşti.