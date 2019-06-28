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Tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde Esat Sivri’nin ölümünün üzüntüsü

Türk tekstil sektörünün vizyonunun gelişimine büyük katkılar sağlayan, Denizli’nin tekstil kenti olmasında büyük katkıları olan Türk tekstil sektörünün duayenlerinden Esat Sivri’nin 86 yaşında vefatı tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde büyük üzüntüye yol açtı.

28 Haziran 2019 Cuma 10:44
Tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde Esat Sivri’nin ölümünün üzüntüsü

Türk tekstil sektörünün vizyonunun gelişimine büyük katkılar sağlayan, Denizli’nin tekstil kenti olmasında büyük katkıları olan Türk tekstil sektörünün duayenlerinden Esat Sivri’nin 86 yaşında vefatı tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde büyük üzüntüye yol açtı.


Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde 1980’li yıllarda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan, Denizli İhracatçılar Birliği’nin Kurucularından olan Esat Sivri’nin başarılarla dolu bir iş yaşamı olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Sektörümüzün vizyonunun gelişimine önemli katkılar sağlamış, katma değerli tekstil ürünlerinin üretimi konusunda sektöre yol göstermiş, atılımcı bir iş insanını, ihracatçıyı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz" diye konuştu.


Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2011 yılında düzenlediği seminerde sektörün duayenleri Esat Sivri ve Şükrü Ünlütürk’ü konuk etmiş ve bu isimlerin meslek hayatlarındaki tecrübelerini sonraki kuşaklara aktarmalarına aracılık etmişti.


Esat Sivri, iş insanı kimliğinin yanında sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştı. Antik Laodikya kentinde kazı çalışmalarının başlamasına önayak olmuş ve 2000’li yılların başında başlattığı “Laodikya Seni Çağrıyor” kampanyası ile Türkiye ve Dünyanın dikkatlerini Laodikya’ya çekmişti.


Esat Sivri için bugün Laodikya Antik Kenti’nde bir cenaze ve anma töreni düzenlenecek. Sivri’nin naaşı Çamlık’taki evine oradan da cenaze namazının kılınacağı Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi’ne götürülecek. Esat Sivri’nin cenazesi Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek.



Esat Sivri kimdir?


17 Şubat 1933 yılında Denizli Kaplanlar Mahallesinde dünyaya gelen Esat Sivri, ilk ve ortaokulu Denizli’de okudu, ardından 16 yaşında babası Mustafa Kazım Sivri’nin yanında çalışmaya başladı. Tekstil alanında babası ile çalışan ve tecrübe kazanan Esat Sivri, askerliğin ardından iş dünyasına atıldı. Sivri, 1967 yılında Sarayköy’deki Sarayköy Pamuklu Sanayinin sermayesine iştirak etti. Denizli ve çevresindeki dokuma tezgahlarının entegrasyonunu sağlamak için, boya baskı fabrikası kurmaya karar verdi. 100 ortakla Denizli Basma Sanayi Fabrikasını (DEBA) 1972’de kurdu. Uzun yıllar DEBA ile Denizli ekonomisini domino etti. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Esat Sivri, Denizli İhracatçılar Birliği ve Denizli Sanayi Odasının kurucuları arasında yer aldı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:44
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