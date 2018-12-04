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"Tekstil sektöründe kapsamlı politikaya ihtiyaç var"

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, "Yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan ve 17 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştiren tekstil ve pamuk sektöründe vizyon oluşturacak kapsamlı politikaya ihtiyaç var." dedi.

04 Aralık 2018 Salı 11:11
"Tekstil sektöründe kapsamlı politikaya ihtiyaç var"

İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekstil sektörünün Türkiye'nin lokomotif ve en köklü sektörlerinden biri olduğunu belirterek, kadınlar ve gençler başta olmak üzere yaklaşık 2 milyon kişiye doğrudan iş kapısı olduğunu söyledi.

Son dönemde birçok sektörle ilgili teşvik ve politikalar belirlenmesine rağmen tekstil sektörünün göz ardı edildiğini dile getiren İnanç, şunları kaydetti:

"Doğduğumuzda kundağa, öldüğümüzde kefene sarılıyoruz. Doğumdan ölüme kadar hayatımızın her anında tekstile ihtiyacımız var. Böyle önemli bir sektöre hak ettiği değerin verilmediğini düşünüyoruz. Bu durum toplumda hissediliyor olacak ki gençler tekstil sektöründe çalışmak istemiyor, üniversitelerin tekstil mühendisliği bölümleri talep olmadığı için tercih kılavuzundan çıkartılıyor. Bu durum sektörün geleceği açısından büyük tehlike olarak karşımıza çıkıyor."

- "Tekstilde dünya markası çıkartıp, ihracatı artırabiliriz"

Türk tekstil sektörünün iyi işçilik ve kaliteli ham madde sayesinde dünyada marka olduğuna dikkati çeken İnanç, "Yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan ve 17 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştiren tekstil ve pamuk sektöründe vizyon oluşturacak kapsamlı politikaya ihtiyaç var. Yüzde 100 katma değer sağlayan bu sektöre daha çok sahip çıkılması gerekiyor. Bu gerçekleşirse tekstilde dünya markası çıkartıp, ihracatı artırabiliriz." diye konuştu.

İnanç, Öz İplik-İş Sendikasının "dokuma, hazır giyim ve deri" iş kolunda örgütlü olduğunu ve 30 bine yakın üyesinin bulunduğunu belirterek, tekstil sektörünün önemli bir paydaşı olarak sorumluluk almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:11
  1. Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç
  2. Tekstil ve pamuk sektörü

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