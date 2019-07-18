Tekstil sektöründe acı kayıp
İş adamı Muharrem Balin geçirdiği rahatsızlık sonucu 77 yaşında hayata veda etti.18 Temmuz 2019 Perşembe 17:44
İş adamı Muharrem Balin geçirdiği rahatsızlık sonucu 77 yaşında hayata veda etti.
Balinler Uluslararası Tekstil Sanayi ve TicaretA.Ş’nin kurucularından Muharrem Balin, geçirdiği rahatsızlık sonucu 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Balin’in cenazesi ikindi namazından sonraKaracaahmet Mezarlığı’na defnedildi.
Balinler, ihracatının tamamını Avrupa’ya yapıyor. Şirket yıllık 2 milyon 400 bin adet üretim kapasitesine sahip durumda faaliyetlerine devam ediyor.
YORUM YAZ