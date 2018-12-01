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Tekstil sektörü 10 milyar liralık makine ithalatının önüne geçecek

TTTSD ile TEMSAD tekstil makine sektöründe geçen sene yapılan yaklaşık 10 milyar TL’lik iplik, dokuma ve örme makineleri gibi diğer makine ithalatının önüne geçmek için iş birliğine gitti

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:40
Tekstil sektörü 10 milyar liralık makine ithalatının önüne geçecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) ile Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) tekstil makine sektöründe geçen sene yapılan yaklaşık 10 milyar TL’lik iplik, dokuma ve örme makineleri gibi diğer makine ithalatının önüne geçmek için iş birliğine imza attı.

TTTSD'den yapılan açıklamaya göre, ihracatın önemli kalemlerinden tekstil sektörü makine ithalatının da önüne geçmek için çalışmalara başladı. TTTSD ile TEMSAD tekstil makine sektöründe geçen sene yapılan yaklaşık 10 milyar TL’lik iplik, dokuma ve örme makineleri gibi diğer makine ithalatının önüne geçmek için iş birliğine imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTTSD Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat, bu alanda verilen cari açığı kapatmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“TEMSAD ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çözümler sunmayı hedefliyoruz. Üyelerimize yerli ve milli makine kullanımının önemini anlatıyoruz. Ülkemiz tekstilde bugün bu başarıları elde ediyorsa bunda sektörümüzün tüm paydaşlarının çok büyük bir katkısı var demektir. Bu paydaşlar iş birliğini ne kadar arttırırsa sektörümüz daha ileriye gidecek, ülkemizin cari açığının kapatması adına daha fazla katkı yapacaktır.

Sektörde geçen sene 10 milyar Türk lirasını bulan iplik, dokuma ve örme makineleri gibi diğer makine ithalatının önüne geçmek iş birliğine gittik. Bu anlaşma ile özgün makinelerin tasarlanıp, ülkemizde üretilmesi, Türkiye’nin üretim ve ihracatta öncü söz konusu sektörlerinde makinede dışa bağımlılığın azaltılmasını ve yerli makine üretimini destekleyerek cari açığın önüne geçmek adına iş birliğine imza attık. Tekstil terbiye sektörü olarak 2019 yılından itibaren üretim tesislerimizi yenileyecek ve mevcut kapasitelerimizi arttıracağız. Buda daha fazla makine yatırımına ihtiyaç duyacağımız anlamına geliyor. Derneklerimizin yaptığı iş birliği ile makine ihtiyacımızı iç pazardan karşılayarak cari açığın önüne geçeceğimize inanıyoruz.”


- "Türkiye tekstil terbiyesinde dünyanın ilk 3 ülkesinden biri"


TEMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant ise terbiye sanayicilerinin makine sanayicileri ile birlikte hareket ederek farkındalık oluşturmasının oldukça önemli olduğunu aktararak, şunları ifade etti:

“Tekstil makine sektörü Türkiye’de özellikle tekstil terbiye makinelerinde oldukça ileri seviyede. Ülkemiz tekstil terbiyesinde daha hızlı, dinamik ve kaliteli üretim yapabilen dünyanın ilk 3 ülkesinden birisi konumunda hatta bu konuda bulunduğumuz coğrafyanın en gelişmiş ülkesi. Yaptığımız iş birliğinin ile her yıl 10 milyar Türk lirasına yakın ithal edilen iplik, dokuma ve örme makineleri gibi diğer makinelerin ülkemizde üretilmesi adına gayretlerin artmasına faydası dokunacak.

Dünyanın her yerinde anahtar teslimi en kaliteli boyahaneyi kurabilecek kabiliyete sahipken, aynı alanda Türkiye’de üretim yapan 4-5 tane üreticimiz varken biz hala yurt dışında 200-250 milyon dolarlık terbiye makinesi ithal ediyorsak burada bir problem vardır ve bunu çözmek gerekir. Biz Türk tekstil sektörüne gerekli olan makinelerin ithal edilmesine karşı değiliz. Fakat halihazırda Türkiye’de üretilerek dünyanın her yerine sattığımız makineleri, Türkiye’ye yurt dışından getirerek kaynaklarımızın dışarı aktarılmasının hiçbir mantığı yok. Makineci arkadaşlarımızın gelmiş olduğu mühendislik ve teknoloji seviyesi yurt dışındaki makine üreticilerinden aşağı değil.”


Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 15:40
  1. TEMSAD
  2. TTTSD

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