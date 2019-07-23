Tekstil mühendisliği seçene asgari ücret düzeyinde burs

BURSA (AA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, üniversiteye giriş sınavında ilk 20 binde yer alan ve tekstil mühendisliği bölümünü tercih eden adaylara asgari ücret düzeyinde burs vereceklerini söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesinin düzenlediği Tanıtım ve Tercih Günleri'nde tekstil mühendisliği bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerle bir araya gelen Engin, öğrenci ve aileleriyle burs, eğitim ve iş olanakları konularında sohbet etti.

Engin, sohbetin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekstil mühendisliğinin öneminin Türkiye için yadsınamaz olduğunu ancak öğrencilerde bir farkındalık oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Tekstilin, Türkiye'nin en büyük ihracat kalemlerinden biri olduğunu vurgulayan Engin, şöyle konuştu:

"Bu sektör, dış ticaret fazlası verdiğimiz yegane sektörlerden biri. Yılda 8,5 milyar dolar civarında bir ihracatımız var. Bursa'dayız ve Bursa tekstilin başkenti diyebiliriz. Bu şehirde ciddi bir sektör var. Hem ev tekstili hem giyimlik tekstilde hem de teknik tekstillerde ciddi yatırım yapan köklü şirketler var, yeni başlayan şirketler var. Bu sebeple Uludağ Üniversitesi tekstil mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilere sektörün gerçekten ihtiyacı var."

Engin, sektörün nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Biz de bu konuda ülkedeki tüm ihracatçılar birlikleri olarak 'Ne yapabiliriz?' diye düşündüğümüzde hem ciddi puan almış öğrencilerin tekstil mühendisliğine yönelmesini sağlayabilmek için hem de bir algı yaratmak için bu projeye başladık." dedi.

- Dönem ortalaması 2,5 olmalı

Proje kapsamında öğrencilere burs vereceklerini dile getiren Engin, "İlk 80 bine giren öğrenciler ilk 5 tercihlerinde tekstil mühendisliğinden bir bölüm seçerlerse burs imkanına sahip oluyorlar ve bunda öğrenci limit yok. İlk 20 bine girenler asgari ücret seviyesinde burs alacaklar, 20 bin-50 bin asgari ücretin yüzde 70'i, 50 bin-80 bin arası da yüzde 50'si kadar burs almış olacaklar." diye konuştu.

Öğrencilerin bölüme yerleşmeleri halinde not ortalamalarının okudukları dönem boyunca 2,5 olması gerektiğinin altını çizen Engin, "Bu gerçekten çok güzel bir imkan. Ben başarılı öğrencilerimizin bundan faydalanacağını tahmin ediyorum. Böyle bir uygulama başka hiçbir bölümde yok." dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pervin Aniş de bölüm olarak son derece güçlü bir eğitim kadrosuna sahip olduklarını belirterek, burs imkanının önemine değindi.

Aniş, öğrencilerini çok farklı alanlarda geliştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Özellikle Bursa'da ikinci ve üçüncü kuşak tekstilci ailelerin çocuklarını ürünlerine katma değer katmak, daha fonksiyonel, daha akıllı ve teknik tekstiller üretmelerini sağlamak için fakültemize ve bölümümüze bekliyoruz. Onları en iyi şekilde yetiştirmek için buradayız." şeklinde konuştu.