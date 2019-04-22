Teksas’ta küçük uçak düştü: 6 ölü Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde inişe geçmeye hazırlanan küçük bir uçağın düşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde inişe geçmeye hazırlanan küçük bir uçağın düşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Federal Havacılık Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Teksas eyaletinde çift motorlu BE58 nolu bir uçağın Kerville’deki havaalanı yakınlarında inişe hazırlandığı sırada düştüğü belirtildi. Uçağın Kerrville Belediye Havaalanı’nın 10 kilometre kuzeybatısına düştüğü, pilot ve 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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