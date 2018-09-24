Teksas'ta cezaevine muz diye gönderdiler ama...

Açıklamaya göre, satılamayacak kadar olgunlaştığı için bağışlandığı belirtilen ve serbest liman bölgesinden gönderilen muzlar, Cuma günü hapishaneye ulaştı.

45 kolinin tabanında muzların altına gizlenmiş toplam 540 paket kokain bulundu. Kokainin piyasa değerinin 17 miyon 820 bin dolar olduğu açıklandı.

ABD gümrük ve sınır muhafaza ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtiliyor.



Nisan'da İspanyol polisi Kolombiya'dan gönderilen bir muz konteynerinde 9 ton kokain bulmuştu.

Şubat'ta Arnavutluk'ta yine Kolombiya'dan gelen muz kolilerinde yaklaşık 700 kilo, Temmuz 2016'da da Kolombiya ve bazı Güney Amerika ülkelerinden gönderilen muz kasalarında 2,3 ton kokain ele geçirilmişti.

Mayıs 2015'te de Almanya'da Kolombiya'dan 13 süpermarkete gönderilen muz kasalarında kokain bulunmuştu.

Önemli bir muz ihracatçısı olan Kolombiya dünyada en fazla kokain üretilen ülke konumunda.