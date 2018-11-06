Teksaslı milis gruplar mültecileri durdurmak için harekete geçti!

ABD'ye göçmek üzere Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan 7 bin kişilik göçmen kafilesine karşı binlerce askerin yanı sıra silahlı paramiliter gruplar da sınıra gidiyor. Teksas Gönüllü Askerler (Texas Minutemen) adlı milis grubunun ABD Gümrük ve Sınır Devriyesi’ne "gayriresmi destek" için 200 üyesinin yola çıktığını açıkladı.

Orduya yardım edecekler

Washington Post’un haberine göre grubun sözcüsü Shannon McGauley, sınırdaki durumu gözlemleyeceklerini, orduya bildireceklerini ve “ellerinden gelen yardımı yapacaklarını” söyledi. McGauley bu gönüllülerin yanlarında çadırlar, soğutucular, insansız hava araçları, silahlar ve mühimmat taşıdığını söyledi. ABD'ye doğru yürüyen binlerce göçmenden bir bölümü, Meksika'nın başkenti Mexico City'ye ulaştı. Kente ilk ulaşan ve çoğunlukla erkeklerden ya da oğlan çocuklarından oluşan 450 kişi için bir spor stadyumunda geçici çadırlar hazırlandı. Yaklaşık beş bin kişiden oluşan göçmen kafilesinin yolculuğu bir kaç hafta önce Honduras'tan başlamıştı.