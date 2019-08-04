0553 313 94 23

Teksas saldırganının "İspanyol istilası karşıtı" manifesto yazdığı iddia edildi

El Paso kentindeki saldırıyı düzenleyen Patrick Crusius'a ait olduğu ileri sürülen manifestoda, saldırgan Yeni Zelanda'daki cami saldırılarını desteklediğini belirtiyor- Manifestoda, El Paso saldırısı "Teksas'a İspanyol istilasına cevap" olarak nitelendiriliyor

04 Ağustos 2019 Pazar 14:49
Teksas saldırganının "İspanyol istilası karşıtı" manifesto yazdığı iddia edildi

EL PASO (AA) - ABD'nin Teksas eyaletinin El Paso kentinde düzenlenen ve 20 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Patrick Crusius'a ait olduğu öne sürülen manifestoda, "saldırının Teksas'a İspanyol istilasına bir cevap" olarak düzenlendiği belirtiliyor.

El Paso Belediye Başkanı Dee Margo, eyalet polisinin, Walmart mağazasındaki saldırıdan hemen önce internette paylaşılan ırkçı manifestonun kim tarafından yazıldığının araştırıldığını açıkladı.

Crusius'a ait olduğu belirtilen "Uygunsuz Gerçek" başlıklı 4 sayfalık manifestoda yazar, ilk cümlesinde, mart ayında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen ve 51 kişinin öldüğü saldırıları desteklediğini belirtiyor.

ABD'ye bir İspanyol akınından endişe duyduğunu aktaran yazar, Teksas'a gelen İspanyol kökenli kişilerin yaşlanan beyaz nüfusun yerini alarak Teksas'ı ve ABD Başkanlığını muhtemelen Demokratlara kazandıracağını ifade ediyor.

Saldırıyı "Teksas'a İspanyol istilasına bir yanıt" olarak düzenlediğini kaydeden yazar, manifestoda göçmen olmayan hedeflerin daha büyük etkisi olsa bile, "Amerikan kardeşlerimi öldürmeyi nefsime yediremiyorum. Kısaca, Amerika içten çürüyor ve bunu durduracak barışçıl yollar neredeyse imkansız görünüyor. Uygunsuz gerçek, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi liderlerimizi yıllardır bizi yüzüstü bırakıyor." ifadelerine yer veriyor.

Manifestoda beyaz ırkın üstünlüğünü savunmadığını ileri süren yazar, "ırkların karışmasının" ABD ulusunu yok ettiğini savunarak ülkeyi ırka göre yerleşim yerlerine bölmeyi tavsiye ediyor.

Teksas eyaletinin El Paso kentinde, dün gece Cielo Vista alışveriş merkezi içindeki Walmart mağazasında düzenlenen saldırıda 20 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı.

Saldırının faili 21 yaşındaki beyaz Amerikalı Patrick Crusius gözaltına alınmıştı.

Son nüfus sayımına göre, El Paso'nun nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını Latin kökenliler oluşturuyor. Her gün on binlerce Meksikalı yasal şekilde sınırı geçerek çalışmaya ve alışverişe kente geliyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 14:49
  1. İspanyol
  2. Teksas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazeteci Arseven 'Atatürk' tartışmalarına dikkat çekti! “Ölmüşleri övmek, ölmüşlere sövmek’
    1. Gazeteci Arseven 'Atatürk'..
    2. Sibirya’da orman yangınlarının şiddeti..
    3. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya..
    4. Televizyon dizileri manevi değerlere..
    5. Usta oyuncu Cengiz Sezici için tören..
    6. Balcı'dan çarpıcı tespit: "Bir milleti..
    7. Kırıkkale’de adliye personeli 1..
    8. Alexander Sörloth 2+2 yıllığına..
    9. Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 3..
    10. Eski belediye başkanının kızı dünya..
    11. Caddebostan sahilinde ‘uçuş’ coşkusu
    12. Bingöl’de23 dilenci yakalandı
    13. Aydın'da bıçaklı kavga!
    14. Avusturya kampında Alanyaspor’a çifte..
    15. Teksas saldırganının "İspanyol..
    16. Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar doları..
    17. Başkentte 12 gecekondu kül oldu
    18. Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık..
    19. Genç badmintonculardan 16 madalya
    20. Malatyalılar havuzlara akın ediyor
    21. Sokak hayvanları için yeni beslenme..
    22. Umuda yolculukta yine insanlık dramı
    23. Vali Yavuz uyardı: “Lütfen fındık..
    24. Özel sporcu Muhsine Gezer dünya..
    25. Şuhut’ta trafik kazası: 1 yaralı
    26. "Ana Tanrıça Kibele Heykeli"nin..
    27. Yanan otobüste hayatını kaybeden İlhan..
    28. Sudan'da anayasa bildirisi ön..
    29. Türk Halk Müziği sanatçısı Şahballı..
    30. Otomobil TEM otoyolunda viyadükten..
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın