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"Tekrar rekabetin içinde yer alacağız"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:- "(Mersin) Ayfer Yılmaz adayımız. Yılmaz'a teklif hem benden ve arkadaşlarımdan hem de Burhanettin Bey'den gitti . Çok güçlü bir adayla tekrar rekabetin içinde yer alacağız"

28 Şubat 2019 Perşembe 17:51
"Tekrar rekabetin içinde yer alacağız"

ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ayfer Yılmaz adayımız. Yılmaz'a teklif hem benden ve arkadaşlarımdan hem de Burhanettin Bey'den gitti. Çok güçlü bir adayla tekrar rekabetin içinde yer alacağız." dedi.

Akşener, partisinin Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

İktidardan 21 Mart Nevruz Bayramı ile ilgili önlem almasını isteyen Akşener, "21 Mart için Türkiye'de önlem alın ki insanımızı birbirine düşüren bir tavır, tutum ve eylemle karşılaşmayalım. Bizimle uğraşmayı bırakın, terörist dediklerinizin, teröristlerin Türkiye’de karışıklık çıkarmasının önüne geçin." dedi.

Bunu dikkatle takip edeceklerini belirten Akşener, "Sürekli Küçük Emrah gibi ağlayacağınıza, Küçük Emrah büyüdü bunlar hala ağlıyor, Küçük Emrah gibi şikayet edeceğinize gereğini yapın. Eğer HDP eşittir PKK diyorsanız bu ülkenin en tepesindeki şahıssınız, gereğini yapmalısınız." ifadesini kullandı.

- "Mersin'de bir kumpasa uğradık"

Akşener, bir gazetecinin eski bakan Ayfer Yılmaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına ilişkin soruya, "Ayfer Hanım adayımız. Yılmaz'a teklif hem benden ve arkadaşlarımdan hem de Burhanettin Bey'den gitti. O da 'Peki' dedi. Çok güçlü bir adayla tekrar rekabetin içinde yer alacağız." dedi.

Yılmaz'ın taban politikacısı olduğunu ve bakan olduğu dönemde Mersin'e çok ciddi hizmetler götürdüğünü belirten Akşener, şöyle devam etti:

"Kendisiyle ilgili ciddi bir karşılık var. Anketlerde de ortaya çıkıyor. Burhanettin Bey ile alacağımıza inandığımız Mersin'de bir kumpasa uğradık. Bu kumpası her zaman olduğu gibi yırttık attık ve Sayın Yılmaz ile tekrar kazanma konusunda en iddialı konuma geçtik. Ortaya çıkan hukuksuzluk, kanunsuzluk ve kumpas böylece çökertilmiş oldu."

Akşener, pazartesi Ayfer Yılmaz'a destek olmak için birlikte Mersin'e gideceklerini bildirdi.

"21 Mart'a ilişkin bir duyum mu var?" sorusuna Akşener, "Ben eski İçişleri Bakanıyım, okumalarım bu yönde. Ayrıntı söylemiyorum. İktidar partisinin tedbirlerini alması lazım." dedi.

Açılışın ardından Akşener, Gölbaşı esnafını ziyaret etti. Esnafla sohbet eden, onların sorunlarını dinleyen Akşener, bazı iş yerlerinden alışveriş yaptı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:51
  1. Akşener
  2. İyi Parti
  3. İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayfer Yılmaz

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