0553 313 94 23

(Tekrar) Kartal’da çöken bina davasında sanıklar hakim karşısında

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin 3 sanık, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:58
(Tekrar) Kartal’da çöken bina davasında sanıklar hakim karşısında

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin 3 sanık, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.


Öte yandan, 45 saat sonra enkazdan sağ kurtarılan Mert Aydın da duruşmaya katıldı. Aydın , duruşma sırasında ağrısı olunca mahkeme salonundan çıkarılarak ambulansa götürüldü.


Kartal’da 6 Şubat 2019 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin yaralandığı Yeşilyurt binasının çökmesine ilişkin binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu veinşaat teknikeri Arzu Baran’ın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.


Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık Arzu Baran da katıldı. Yaklaşık 2 buçuk ay önce tahliye edilen Suzan Çayır ise duruşmaya gelmedi. Salonda olayda hayatını kaybeden ve yaralananların yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.


Sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından savunmalarına geçildi. Duruşmaya sanık savunmalarıyla devam ediliyor. Öte yandan 45 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Mert Aydın da duruşmaya katıldı. Mağdur sıfatıyla duruşmaya katılan Mert Aydın duruşma sırasında ağrısı olunca ambulansa götürüldü.


İddianameden


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kartal’da 6 Şubat 2019 tarihinde Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı anlatıldı.


Binanın bodrum katında kolon kesilmesiyle ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığının belirtildiği iddianamede, doğalgaz tesisatında oluşan ve patlamaya neden olabilecek herhangi bir bulguya rastlanılmadığı vurgulandı. Bodrum katta kapı açılması ve taşıyıcı duvarın kesilmesi iddiası üzerine yapılan incelemede, projede bodrum kat girişi olarak belirlenen kapının başka bir yerden açılmasının binanın dayanımıyla ilgisinin olmadığı, kapı açmak için kesildiği iddia edilen duvarın binanın taşıyıcı sistemiyle ilgili olmadığının tespit edildiği belirtildi.


İddianamede, çöken binanın inşaatında kullanılan betonun gerekli basınç dayanımında olmadığı, beton kalitesinin TSE standartlarında belirtilen kriterlere uygun olmadığı anlatıldı. Proje statik hesapları yapılırken dikkate alınan beton sınıfının uygulamada gerçekleştirilememesi nedeniyle proje güvenlik düzeyinin öngörülenin altına düşmesinin binanın yıkılmasında ana etken olduğu kaydedildi.


Çöken binanın inşaatında kullanılan betonun yıkanmamış ve elenmemiş deniz kumundan yapıldığı, beton imalatında kullanılan kumun içerisinde büyük ebatlı çok miktarda midye kabuklarının bulunduğu vurgulandı.


Binanın inşaatının projeye aykırı olarak yapıldığının belirtildiği iddianamede, onaylı projedeki bina ölçülerine uyulmadığı ve binanın eninin 1.10 metre, boyunun 2.55 metre daha büyütüldüğü, binanın her katının 41 metrekare büyütüldüğü, bu durumun kolon ve kiriş açıklıklarının artmasına ve taşıyıcı sisteme daha büyük bir yük gelmesine sebep olduğu anlatıldı.


Projede ’bodrum, zemin ve 5 normal kat’ olmak üzere toplam 7 kat olarak hesaplanan bina taşıyıcı sistemine 2 katın kaçak olarak yapıldığı ve toplam 9 katın yükünün taşıtıldığı belirtildi.


Binanın teknik uygulama sorumlusu mimar Uğur Mısırlıoğlu ve proje mimarı Suzan Çayır’ın asli, binanın yapımı sırasında sürveyan olarak görev yapan Arzu Baran’ın tali kusurlu olduğu belirtilirken, binanın statik hesabını yapan, inşası aşamasında sorumluluğu olmayan Osman Mısırlıoğlu’nun kusurlu olmadığı kaydedildi.


İddianamede,binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu veinşaat teknikeri Arzu Keleş Baran’ın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:58
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ta Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanları onaylandı
    1. Irak'ta Savunma, İçişleri ve Adalet..
    2. İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik..
    3. 45 saat sonra enkazdan kurtarılan Mert..
    4. Yıldız Futbolcu Fenerbahçe için 1..
    5. Kaymakam Gencer organize sanayiyi gezdi
    6. Fethiye’de tefeci operasyonu: 4 gözaltı
    7. Kars’ta “Pandemik İnfluenza İl..
    8. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400..
    9. Minikler emniyeti gezdi
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD’nin..
    11. Sanatçı Enis Fosforoğlu son..
    12. İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de son..
    13. Türkiye'den S-400 resti: ABD bize..
    14. Şırnak Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi..
    15. Herkes tatilde, Emre Demir Erciyes’te..
    16. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin..
    17. Seçimin ardından altın ve döviz gevşedi
    18. Kırşehir’de ’Tarihim, Kültürüm,..
    19. ’Eğitimde Farklı Yaşamlar’ Kursu..
    20. Prof. Dr. Mandal: “Ordu’nun..
    21. Minik bağlamacılar ustalara taş..
    22. AA Genel Müdürü'nden 23 Haziran..
    23. Denizli polisinden kaçak çanta..
    24. Burhaniye’de Zeytin OSB Karma Organize..
    25. AB'den Ürdün ve Tunus'a kredi desteği
    26. Düğün töreni sonrasında feci kaza: 2..
    27. Burhaniye Ören plajındaki Deniz Kızı..
    28. Yargıtay kararı bozdu! Hain başyaver..
    29. Öğrencilerin göz nuru el emekleri..
    30. Hem işçi kovdular hem de üste..
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı