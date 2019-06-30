Teknosa’dan yaza özel kazandıran bilgi yarışması Teknoloji perakendeciliği sektörünün öncüsü Teknosa yaza özel içerikli bir bilgi yarışması düzenliyor.

Teknoloji perakendeciliği sektörünün öncüsü Teknosa yaza özel içerikli bir bilgi yarışması düzenliyor. Tekno Quiz yarışmasına katılan teknolojiseverler, indirim kazanma fırsatı yakalıyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 1-5 Temmuz tarihleri arasında kazandıran bilgi yarışması Teknoquiz’i yaz konseptli özel içeriğiyle yeniden düzenliyor. İçerisinde yaza, teknoloji ve Teknosa’ya dair çoktan seçmeli sorular yer alan “Tekno Quiz” dijital bilgi yarışmasında belirlenen süre zarfında toplam 10 sorudan 6 soruya doğru yanıt vererek testi tamamlayanlar, Teknosa mağazalarında ve teknosa.com’da geçerli 1000 TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL indirim kazanıyor.Yarışmada detaylı bilgi ve koşullar için www.teknoquiz.com’dan bilgi alınabiliyor.

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