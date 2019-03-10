Teknosa’dan ’Teknoloji Haftası’nda kazandıran bilgi yarışması

Teknosa, 11-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası’na özel olarak www.teknoquiz.com’da bir bilgi yarışması düzenliyor. Tekno Quiz yarışmasına katılan teknolojiseverler, Teknosa’dan indirim kazanma fırsatı yakalıyor.

Teknosa, 11-14 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Bilim ve Teknoloji Haftası’na özel kazandıran bir bilgi yarışması düzenliyor. İçerisinde bilim, teknoloji ve Teknosa ile ilgili çoktan seçmeli sorular yer alan “Tekno Quiz” dijital bilgi yarışmasında, belirlenen süre zarfında toplam 10 sorudan 6 soruya doğru yanıt vererek testi tamamlayanlar, Teknosa mağazalarında ve teknosa.com’da geçerli 1000 TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL indirim kazanıyor.

Tekno Quiz hakkında detaylı bilgi ve koşullar için: www.teknoquiz.com

Teknosa hakkında

TeknoSA İç ve Dış Ticaret A.Ş. 2000 yılında, teknoloji perakendeciliği sektöründe; elektronik, bilişim, iletişim, kişisel bakım ve optik alanlarında satış ve pazarlama platformu oluşturmak üzere, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. bünyesinde kurulmuştur. Türkiye’de teknoloji perakendeciliğinde hizmet veren ilk ve en yaygın mağaza zinciri olan TeknoSA, bugün mağazaları, teknosa.com ve mobil platformlarıyla çoklu kanalda kesintisiz hizmet vermektedir. TeknoSA mağazalarını ve teknosa.com’u yılda 200 milyonu aşkın müşteri ziyaret etmektedir. TeknoSA hakkında ayrıntılı bilgiye www.teknosa.com adresinden ulaşabilirsiniz.