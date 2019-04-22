Teknosa'dan kazandıran bilgi yarışması 22-26 Nisan'da düzenlenen yarışma kapsamında toplam 10 sorudan 6 soruya doğru yanıt verenler Teknosa mağazalarında ve teknosa.com'da geçerli 1000 TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL indirim kazanıyor

İSTANBUL (AA) - Teknosa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel içerikli bir bilgi yarışması düzenliyor. Teknosa'nın açıklamasına göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugün başlayan Tekno Quiz isimli özel içerikli bir bilgi yarışması 26 Nisan'a kadar sürecek. İçerisinde bilim, teknoloji, tarih, çocukların ilgi alanları ve Teknosa'ya dair çoktan seçmeli sorular yer alan "Tekno Quiz" dijital bilgi yarışmasında belirlenen süre zarfında toplam 10 sorudan 6 soruya doğru yanıt verenler; Teknosa mağazalarında ve teknosa.com'da geçerli 1000 TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL indirim kazanıyor.

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