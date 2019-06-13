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Teknosa'dan karne ve Babalar Günü'ne özel kampanyalar

Teknosa, Babalar Günü ve öğrencilerin karne heyecanını 13-17 Haziran'da geçerli özel indirim kampanyası ve sürpriz hediyelerle kutluyor

13 Haziran 2019 Perşembe 10:54
Teknosa'dan karne ve Babalar Günü'ne özel kampanyalar

İSTANBUL (AA) - Teknosa, hem babaları hem çocukları sevindirecek çifte kampanya dönemini başlatıyor.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, 13-17 Haziran'da Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da geçerli indirim kampanyası ile kişisel bakım ürünlerinden hobi ürünlerine, notebook ve akıllı telefonlardan aksesuarlara kadar birçok ürün grubunda sürprizler teknolojiseverleri bekliyor.

Bakımlı babalar için erkek bakım kitlerinde yüzde 50’ye varan indirimler bulunuyor. Teknosa’dan yapılacak 250 TL ve üzeri alışverişlerde Philips MG3730/15 '8 in 1' erkek bakım kiti 219 TL yerine 99 TL’den satışa sunulurken, Braun 3 serisi 310 ıslak kuru tıraş makinesi ve Braun MGK5045 '8 in 1' erkek bakım kiti 399 TL’lik indirimli fiyatıyla raflardaki yerini alıyor.

Belirli akıllı telefon modellerini tercih eden müşteriler erkek bakım kitlerini de 1 TL’den alabiliyor. Samsung A30 Akıllı telefonu indirimli olarak 2 bin 299 TL’ye satın alanlar için 299 TL değerindeki Braun saç, sakal ve vücut erkek bakım kiti sadece 1 TL olacak.

Apple Watch saatlerde 300 TL’ye varan indirim uygulanan kampanyada, GoPro Hero Black kamera da 2 bin 699 TL’lik indirimli fiyatı ile macerasever babalar için en özel hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Kahve düşkünü babaların keyfine keyif katacak Braun filtre kahve makinesi ise yüzde 50 indirimli olarak satılıyor.

Teknosa’da, yaza girerken 7’den 70’e herkese hitap edecek, mobil yaşamı destekleyecek tüm notebook ve tabletlerde KDV tutarında indirimlere ek olarak, Macbook Air 13" 7199 TL yerine 5 bin 499 TL’den satışa sunulacak. Sadece Teknosa’da satışa çıkan Lenovo E7 tablet de 499 TL gibi iddialı bir fiyat ile satılacak. Ayrıca, Casper seçili modellerde de Microsoft Office ev ve öğrenci paketi hediyesi var. Yazıcılarda ise yüzde 40’a varan indirimler uygulanıyor.

Özellikle seyahatte, tatil günlerinde çok tercih edilen birbirinden renkli JBL Bluetooth hoparlör ve Preo Jetpower şarj cihazı yüzde 25 indirimle satışa sunuluyor. Tatilde oyun oynamayı planlayanlar için ise Logitech kulaklıklar ve Steelseries Rival 300S Gaming Mouse ile QCK Mousepad'ler yüzde 20'yi aşan indirimlerle oyunseverleri bekliyor.


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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:54
  1. Teknosa

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