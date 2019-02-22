0553 313 94 23

Teknosa'dan bol fırsatlı "Tupturuncu" kampanya

Şirket, farklı indirim kampanyalarına ek olarak her ay bir kere düzenlediği avantajlarla dolu Tupturuncu kampanyasını 22-25 Şubat'ta gerçekleştiriyor

22 Şubat 2019 Cuma 11:42
Teknosa'dan bol fırsatlı "Tupturuncu" kampanya

İSTANBUL (AA) - Teknosa, farklı indirim kampanyalarına ek olarak her ay bir defa düzenlediği avantajlarla dolu Tupturuncu kampanyasını 22-25 Şubat'ta gerçekleştiriyor.

Teknosa'nın açıklamasına göre, şirket, diğer indirim kampanyalarının yanı sıra Tupturuncu kampanyası ile avantajları bir arada sunuyor. 22-25 Şubat'ta geçerli olacak kampanya ile teknolojiseverler, yüzde 50'ye varan indirimlerin yanı sıra hediye ve 1 TL'ye ürün sahibi olma imkanından da faydalanacak.

Televizyondan akıllı telefona, notebooktan beyaz eşyaya, süpürgeden aksiyon kamerasına çeşitli ürünlerde sunulan kampanyalara Teknosa mağazalarından ve teknosa.com'dan erişilebilecek.

Kampanya kapsamında, Casper'ın seçili model notebooku ile antivirüs paketi hediye edilirken, 459 TL değerindeki Microsoft Office bireysel abonelik 199 TL'ye sunuluyor. HP Gold model notebook ise bin 400 TL'lik indirimle 3 bin 599 TL'ye satılıyor. Gaming aksesuar setini tamamlamak isteyenler içinse yüzde 50 indirimli Preo My Game MG42 Gaming klavye ile seçili gaming mouse sadece 1 TL'ye satılıyor.

Samsung Note 9 128 GB akıllı telefon tercih edenler, 5 bin 699 TL'lik kampanyalı fiyattan yararlanmanın yanı sıra Delonghi çay ve kahve makinesine 1 TL'ye kavuşacak. MI 8 LITE 64 GB akıllı telefon 2 bin 399 TL yerine bin 999 TL, Huawei Mate 20 Lite akıllı telefon ise 2 bin 899 TL yerine 2 bin 599 TL özel fiyatla satışta olacak. Tüm Preo taşınabilir güç kaynakları da yüzde 50 indirimle tüketicilerle buluşacak.

Televizyonlarda büyük ekran tercih edenler için de 65 inç LG Ultra HD TV’de yüzde 20'ye varan indirim var. 55 inç Samsung 4K Premium UHD TV bin 300 TL'lik indirimle 5 bin 999 TL'ye satışa sunuluyor. Beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde de 500 TL'ye varan indirimler tüketicileri bekliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:42
  1. Teknosa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan Yüksek Mahkemesinden Keşmirlileri koruyan karar
    1. Hindistan Yüksek Mahkemesinden..
    2. Akhisar’da kaçak dökülen molozlar..
    3. Cezayir'de muhalefetin en güçlü ortak..
    4. ANALİZ - Batı'da imajı bozulan MbS..
    5. ‘13. Uluslararası Robot Yarışması’..
    6. Bursa'da baltayla işlenen cinayetle..
    7. Elektrikte "tarımsal faaliyetler..
    8. Başkan Uğurlu’dan mahallelere çıkarma
    9. Çin: "Venezuela’nın insani yardıma..
    10. Altay’ın gözü 3. galibiyette
    11. Kuzey Kore'den uluslararası örgütlere..
    12. Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu acil..
    13. “Dolar düştükçe havayı bozmaya..
    14. Erkek Milli Takım judokaların Japonya..
    15. Katil zanlısı 10 yıl sonra yakalandı
    16. Peugeot Sport Engineered 508 Concept..
    17. Ataevler’de sorunsuz dönüşüm
    18. Büyükçekmece Basketbol Serhat Şehit..
    19. 'Kocamaz DP'den de aday olamaz'
    20. Kangal Belediye Başkanı Öztürk,..
    21. Batum Başkonsolosu Makbule Koçak’tan..
    22. Çeşme'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
    23. Uludağ’ı hiç böyle görmediniz
    24. Katil Netanyahu İsrail'de eridi!..
    25. İslam okulları Hollanda’nın en..
    26. Başkan Yaşar: "2009 yılında..
    27. Özhan Gönüllüleri’nden sokak..
    28. 18 yaşını dolduran kan bağışına koşuyor
    29. Tavuk çiftliği atıklarının bertarafı..
    30. GRAFİKLİ - Yemen iç savaşında Hudeyde..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...