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Teknosa, Mağazacılar Günü'nü kutladı

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan:-"Teknosa olarak Türkiye’de herkesi 18 yıldır teknoloji ürün ve hizmetleriyle buluşturup, müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışıyoruz"

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:47
Teknosa, Mağazacılar Günü'nü kutladı

İSTANBUL (AA) - Teknosa, 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü, yıl boyunca özveriyle müşterilere hizmet veren ekipleriyle birlikte kutladı.

Teknosa açıklamasına göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 12 Aralık Mağazacılar Günü’nde hem merkez ofis hem de 69 ildeki 207 mağazasında görev alan ekiplerini onurlandırdı. Teknoloji severleri kucaklayan 2500’i aşkın çalışanın, şirket ve müşteri nezdindeki değerini vurgulayan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, Cevahir mağazasını sabah erkenden kendi açıp çalışanları karşılayarak sürpriz yaptı.

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, mağazacılar gününe ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Teknoloji artık yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası. Teknosa olarak Türkiye’de herkesi 18 yıldır teknoloji ürün ve hizmetleriyle buluşturup, müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışıyoruz. Çocukların oyun oynarken hissettiği mutlulukta, arkadaşların maç izlerken yaşadığı heyecanda ve ailelerin yemek, çay sohbetlerindeki samimiyetinde çalışanlarımızın payı var. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinleyerek onlara rehberlik eden, şirketimizin en sevilen markalardan biri olmasında emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Perakende sektörü için aslında her gün ‘Mağazacılar Günü’. Çünkü bizim işimizin kalbi mağazalarda atıyor, mağazadaki arkadaşlarımız markamızı temsil ediyor. Öte yandan senede bir gün de olsa bu coşkuyu hep birlikte yaşamak çok güzel. Bu vesileyle, tüm perakende sektörü çalışanlarının ‘Dünya Mağazacılar Günü’nü kutluyorum."

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:47
  1. Teknosa

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