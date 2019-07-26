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Teknosa espor heyecanına ortak oluyor

Teknosa, tüm dünyada espor severlerin heyecanla takip ettiği Intel ESL Türkiye Şampiyonası’na sponsor oldu.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:24
Teknosa espor heyecanına ortak oluyor

Teknosa, tüm dünyada espor severlerin heyecanla takip ettiği Intel ESL Türkiye Şampiyonası’na sponsor oldu. Bu yıl CS:GO ve Dota 2 turnuvalarını içeren Intel ESL Türkiye Şampiyonası’nda toplam 300’den fazla takım arasından lige katılmaya hak kazanan 8 takım, 7 haftalık maratonda rekabet edecek.


Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ses getiren espor alanına desteklerini sürdürüyor. Türkiye’de espor sektörünün gelişmesine katkı sağlamayı ve potansiyel yeteneklere ilham vermeyi hedefleyen Teknosa, milyonların yakından takip ettiği CS:GO ve Dota 2 turnuvalarına ev sahipliği yapacak Intel ESL Türkiye Şampiyonası’na (https://pro.eslgaming.com/turkey/)sponsor oldu.


Teknosa Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu, “Günümüzün en popüler spor branşlarından, ‘geleceğin sporu’ olarak adlandırılan esporu uzun süredir destekliyoruz. Bu alana ilk yatırım yapan markalar arasında yer almanın verdiği deneyimle, önemli espor organizasyonlarına dahil olarak oyun severlerle buluşuyoruz. Amacımız sunduğumuz geniş ürün yelpazesiyle espora gönül verenlere en iyi deneyimi yaşatmak, onların oyun heyecanında da yanlarında olmak. Intel ESL Türkiye Şampiyonası boyunca müşterilerimize ve tüm espor hayranlarına sürprizler ve farklı deneyimler yaşatmak istiyoruz” dedi.


Intel ESL Türkiye Şampiyonası’nda rekabet dolu 3 farklı elemeden sonra, 300’den fazla takım arasından lige katılmaya hak kazanan 8 takım, 7 haftalık bir maratona giriyor. Playoff ve finalleri 12-15 Eylül tarihleri arasında İzmir Enternasyonel Fuarı’nda gerçekleşecek olan festival tadında olacak etkinliğe ise 3 binin üzerinde katılımcı bekleniyor.


Bu yıl, “Büyüksün, Büyük Oyna” mottosuyla espora dair farkındalığı artıran özel bir kampanya da hazırlayan Teknosa; oyunseverleri ve ailelerini cesaretlendirerek espor alanının taşıdığı potansiyele vurgu yapıyor.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:24
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