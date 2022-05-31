Teknopark İstanbul’un yeni ofisleri yakında açılıyor
Teknopark İstanbul’un 65 bin metrekare alan içerisinde yer alan yeni ofisleri çok yakında açılıyor.
Ofislerde yenilikçi çalışmalar ve ürünler ortaya koyulacak. Ar-Ge firmaları, Teknopark İstanbul bünyesinde çok amaçlı ve dönüştürülebilir modüler yapıya sahip ofisleri kiralayarak güçlü bir ekosisteme de giriş imkânı sağlayacak. Firma yöneticileri, kiralama yapmak için [email protected] e-posta adresi üzerinden Teknopark İstanbul yetkililerine ulaşabiliyor.