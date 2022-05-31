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Konut Projeleri Teknopark İstanbul’un yeni ofisleri yakında açılıyor
Konut Projeleri

Teknopark İstanbul’un yeni ofisleri yakında açılıyor

Teknopark İstanbul’un 65 bin metrekare alan içerisinde yer alan yeni ofisleri çok yakında açılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 15:04:00 -
Teknopark İstanbul’un yeni ofisleri yakında açılıyor

Ofislerde yenilikçi çalışmalar ve ürünler ortaya koyulacak. Ar-Ge firmaları, Teknopark İstanbul bünyesinde çok amaçlı ve dönüştürülebilir modüler yapıya sahip ofisleri kiralayarak güçlü bir ekosisteme de giriş imkânı sağlayacak. Firma yöneticileri, kiralama yapmak için [email protected] e-posta adresi üzerinden Teknopark İstanbul yetkililerine ulaşabiliyor.

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