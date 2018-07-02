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Teknolojiye TÜBİTAK desteği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, yüksek teknoloji odaklı ürün ve süreçlerinin geliştirilmesine yönelik olarak “Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı”na çıktıklarını belirtti.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:51
Teknolojiye TÜBİTAK desteği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, yüksek teknoloji odaklı ürün ve süreçlerinin geliştirilmesine yönelik olarak “Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı”na çıktıklarını belirterek, “28 Eylül’e kadar başvuru yapılabilecek çağrı iki faz olarak tanımlandı. İlk fazda destek miktarı 100 bin lira olacak, başarılı bulunan her bir yüksek teknoloji iş birliği platformuna ikinci fazda 50 milyon liraya kadar hibe destek sağlanacak” dedi.

Mandal, TÜBİTAK’ın Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamında başlatılan “Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı”na ilişkin açıklamalarda bulundu. TÜBİTAK’ın, Türkiye’de kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin öncüsü olduğuna işaret eden Mandal, kurumun ülkenin Ar-Ge ekosistemine yaptığı katkılara bir yenisini daha eklediğini ifade etti. 2023 yılı hedefleri çerçevesinde, yüksek teknoloji odaklı ürün ve süreçlerinin geliştirilmesine yönelik, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yeni “Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı”nın başlatıldığını bildiren Mandal, bu kapsamda ilk olarak “Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı”nın açıldığını dile getirdi. Mandal, araştırmacıların ve araştırma altyapılarının en büyük destekçisi olan TÜBİTAK’ın, bu çağrıyla Ar-Ge yapan birimler arasında, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda üniversite-sanayi iş birliği yöntemiyle, teknoloji aktarımını hızlandırmayı amaçladığını söyledi. Mandal, Yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, özel sektör Ar-Ge, tasarım merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleriyle iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün ve teknolojileri, özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulmasını hedeflediklerini anlattı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:51
  1. TÜBİTAK’ın Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı
  2. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
  3. TÜBİTAK

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