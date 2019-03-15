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"Teknolojiye her zamankinden daha fazla yatırım yapacağız"

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu:- "45 yılda birçok başarıya imza attık. Yeni yatırımlarda ise teknolojiye her zamankinden daha fazla yatırım yapacağız. Sosyal sorumluluk alanında en büyük icraatları olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi ulusal ve uluslararası düzeyde büyük bir başarı örneği olmaya devam edecek"- "Bugün Katar’dan Arnavutluk’a, Özbekistan’dan Peru’ya kadar büyük bir coğrafyada Kalyon ile çalışma taleplerini yoğun bir şekilde görüyoruz"

15 Mart 2019 Cuma 13:28
"Teknolojiye her zamankinden daha fazla yatırım yapacağız"

İSTANBUL (AA) - Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "45 yılda birçok başarıya imza attık. Yeni yatırımlarda ise teknolojiye her zamankinden daha fazla yatırım yapacağız. Sosyal sorumluluk alanında en büyük icraatları olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi ulusal ve uluslararası düzeyde büyük bir başarı örneği olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Kalyon Holding’in inşaat, enerji, gayrimenkul yatırım ve havacılık sektöründeki kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin akademik yönetimi "Ortak Aklımızla Geleceğe" çalıştayı için Antalya’da bir araya geldi.

Açıklamada çalıştayın açılışındaki konuşmasına yer verilen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Şirket olarak 45. yılımız olsa da rahmetli babam 70 yıl önce ailemizi sektörle tanıştırmıştı. Hep birlikte başarılarla dolu 45 yılı geride bıraktık. Kalyon’u bir dünya markası haline getirdik. Bugün Katar’dan Arnavutluk’a, Özbekistan’dan Peru’ya kadar büyük bir coğrafyada Kalyon ile çalışma taleplerini yoğun bir şekilde görüyoruz. Farklı sektörlerde iz bırakan büyük projelere, dev eserlere sizlerle birlikte başarılı bir şekilde imza attık. Gücümüzü birlikteliğimizden aldık ve bu birliktelik bizi daha nice başarılara götürecek.”

- “Teknolojiye her zamankinden daha fazla yatırım yapacağız”

Kalyoncu, 45 yılda birçok başarıya imza attıklarını, yeni yatırımlarda ise teknolojiye her zamankinden daha fazla yatırım yapacaklarını ifade ederek, sosyal sorumluluk alanında en büyük icraatları olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde büyük bir başarı örneği olmaya devam edeceğini belirtti.

Kalyon’u kurarak bugünlere gelmesinde büyük emeği olan ağabeyi Hasan Kalyoncu’yu rahmet ile yad eden Kalyoncu, şirket olarak kuruldukları günden bu yana dürüst olmak ve iyi iş ilişkileri kurmak, işi zamanında yapmak, kaliteli iş yapmak gibi 3 ana prensibi benimsediklerini ve yıllar içerisinde bu prensiplerden asla taviz vermediklerini, bu sayede büyük başarılara imza attıklarını kaydetti.

Kalyoncu, bundan sonraki dönemde de kurum olarak akıllı binalar, akıllı altyapılar ve şehirler, yapay zeka ve nesnelerin interneti ile hız çağına gireceklerini bildirdi.

- "Kurulduğumuz günden bu yana teknolojiye, inovasyona ve tasarıma önem verdik"

Kalyoncu, bugün güçlü bir marka olmak için nitelik, yarar, değer, kültür ve kurumsal kimlik gibi 5 unsura ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz günden bu yana teknolojiye, inovasyona ve tasarıma önem verdik. Hedefimiz, çevreye duyarlı bir şekilde, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaktı. Bütün bunları yaparken sosyal sorumluluğu da hiçbir zaman unutmadık. Vakfımız ve Üniversitemiz ile birlikte adalet ve ahlaki değerlerimize uygun eğitim veren, araştırma ve yenilik odaklı kurumlar oluşturmayı hedefledik."

Çalıştayda, ortak akıl toplantılarından çıkan sonuçları değerlendirmek üzere şirket bünyesindeki bütün gruplarla bir araya geldiklerini belirten Kalyoncu, yöneticilerle birlikte geleceğe yönelik yol haritasını belirlediklerini kaydetti..

Kalyoncu, "Önümüzdeki 10 yıl içinde önemli stratejik önceliklerimiz şu şekilde sıralanabilir; sürdürülebilirlik, ortak karar alma, sektörler arası bilgi ve tecrübe aktarımını artırarak sinerji oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Cemal Kalyoncu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü ve hocaları ile Kalyon bünyesinde yer alan inşaat, enerji, gayrimenkul ve havacılık gruplarını tebrik etti.

Çalıştay kapsamında, kurumsal değerler ve farkındalık başta olmak üzere Kalyon’un misyonu, geleceğe bakış açışı, sektörel ve küresel tercihlerinin 8’er kişilik gruplarda ele alındığı bir ortak akıl toplantısı da gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:28
  1. Cemal Kalyoncu
  2. Kalyon Holding

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