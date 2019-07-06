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Teknolojik Altyapı Projesi ile MESKİ’de bekleme süreleri azalacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün data altyapısını güçlendirecek ve tüm bağlantı noktalarını fiber altyapıya dönüştürecek olan “Teknolojik Altyapı Projesi” sözleşmesini imzaladı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:11
Teknolojik Altyapı Projesi ile MESKİ’de bekleme süreleri azalacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün data altyapısını güçlendirecek ve tüm bağlantı noktalarını fiber altyapıya dönüştürecek olan “Teknolojik Altyapı Projesi” sözleşmesini imzaladı. Proje ile vatandaşların MESKİ işlemleri sırasında bekleme süreleri azalacak.


MESKİ, Türk Telekom ile hayata geçireceği proje ile altyapısını güçlendiriyor. MESKİ’nin data altyapısını güçlendirecek ve tüm bağlantı noktalarını fiber altyapıya dönüştürecek olan Teknolojik Altyapı Projesine ilişki sözleşme, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ile Türk Telekom Adana Bölge Müdürü Yılmaz Tohumoğlu tarafından imzalandı. MESKİ’nin mevcut altyapısından daha hızlı olan fiber altyapı sayesinde MESKİ aboneleri işlemleri sırasında vakit kaybetmeyecek. Vatandaşlar daha hızlı, yeni, sorunsuz ve kaliteli hizmet alacak.



“Daha güncel, modern ve hızlı bir sisteme geçiyoruz”


Makamında gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Seçer, vatandaşlara daha iyi hizmet verme noktasında kurumlarla yapılan iş birliklerini önemsediklerini söyledi. Seçer, “Daha güncel, modern ve hızlı bir sisteme geçiyoruz. Hizmetlerin vatandaşlarımıza süratle ulaşması, daha güncel teknolojik yapılara erişim ve kaynak kullanımının rasyonel olması açısından kurumların işbirliği çok önemli. MESKİ gibi altı yapı odaklı çalışan ve operasyonel işler yapan birimlerimizin diğer kurumlarla da koordineli çalışması bizim de arzu ettiğimiz bir durum. Önümüzdeki süreçte diğer birimlerimiz için işbirliği söz konusu olursa bu işbirliğine her zaman hazırız” dedi.



“Mersin Büyükşehir teknolojiyi kullanma konusunda yenilikçi”


Hizmet bölgelerinde 8 il olduğunu ve teknolojiyi kullanmada Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin en önde olduğunu vurgulayan Adana Bölge Müdürü Tohumoğlu ise “Türk Telekom ile Büyükşehir Belediyesi’nin ortak verdiği hizmetler gerçekten memnuniyet verici derecede. Mersin Büyükşehir Belediyesi teknolojiyi kullanmada oldukça yenilikçi bir tavır sergiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile çalışmaktan oldukça memnunuz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:11
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