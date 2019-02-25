0553 313 94 23

Teknoloji yarışmasında "tarihi" görev

TEKNOFEST 2019'a katılacak teknoloji takımları "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması"nda su altındaki hünerlerini sergileyecek - Sembolik bir görev olan "denizaltı kurtarma görevi", 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu'nda batan ve 81 şehit verilen Dumlupınar denizaltısının yerinin tespit edilmesi ve kurtarılması şeklinde icra edilecek

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:22
Teknoloji yarışmasında "tarihi" görev

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST 2019) katılacak teknoloji takımları "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması"nda su altındaki hünerlerini sergileyecek. Sembolik bir görev olan "denizaltı kurtarma görevi", 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu'nda batan ve 81 şehit verilen Dumlupınar denizaltısının yerinin tespit edilmesi ve kurtarılması şeklinde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim sponsoru olduğu TEKNOFEST 2019'da, ASELSAN desteğiyle yapılacak İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, geleceğin su altı teknolojilerine öncülük edecek. Yarışmada takımlar, kablo kontrollü ve otonom araçlarıyla su altındaki yeteneklerini sergileyecek.

Başvuruları 28 Şubat'ta sona erecek yarışmada, uzaktan kumandalı görevler ile daha önceki yarışmadan farklı olarak ilk defa otonom görevler de icra edilecek. Deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla tanımlanan su altı temizlik görevinin yanı sıra, denizaltı kurtarma görevi ile tarihte önemli yere sahip olan Dumlupınar denizaltısı ve denizaltıdaki şehitlerin anısı yaşatılacak.

Lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin takımlar halinde katılabileceği yarışma, "temel" ve "ileri" olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. Lise düzeyindeki katılımcılar iki kategoriden herhangi birine veya her ikisine, yüksek öğretim düzeyindeki katılımcılar ise sadece ileri kategoriye kayıt yaptırabilecek.

Temel kategoride yarışacak takımlar uzaktan kontrollü su altı araçları ile engel geçiş, harf tanımlama ve su altı temizlik görevlerini yerine getirecek.

İleri kategoride yarışacak takımlar ise uzaktan kontrollü su altı araçları ile su altı temizlik ve denizaltı kurtarma görevlerini gerçekleştirecek. Sembolik bir görev olan denizaltı kurtarma görevi, 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu'nda batan ve 81 şehit verilen Dumlupınar denizaltısının yerinin tespit edilmesi ve kurtarılması şeklinde icra edilecek.

İleri kategoride yer alacak takımların uzaktan kontrollü görevlerin yanında engel geçiş, hedef tanıma ve denizaltının tespit edilerek su altı aracının denizaltının yakınına konumlanması görevlerini otonom olarak yerine getirmesi beklenecek. Yarışmada, bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek otonom görevleri başarıyla tamamlayan takımlar puanlamada avantajlı olacak.

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması kapsamında belirtilen görevleri en iyi şekilde yerine getirerek dereceye girecek takımlara iki kategoride de ödüller verilecek.

Temel kategoride birinciliğe ulaşacak takım 30 bin lira, ikinci takım 20 bin lira, üçüncü takım 10 bin lira; ileri kategoride ise birinciliği elde edecek takım 40 bin lira, ikinci takım 30 bin lira, üçüncü takım ise 20 bin lira para ödülünün sahibi olacak.

Yarışmanın hedefleri arasında, kritik üslerin korunması gibi askeri alanlarda kullanımı yaygınlaşmakta olan insansız su altı araçlarına yönelik teknolojilerin geniş bir tabana yayılmasına öncülük edilmesi de yer alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:22
  1. ASELSAN
  2. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
  3. TEKNOFEST

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Günaydın’dan Kayseri Şeker’e ziyaret
    1. Vali Günaydın’dan Kayseri Şeker’e..
    2. Gümüşhane emniyetinden uyuşturucu..
    3. Bakan Varank sanayicilerle bir araya..
    4. Gelişen Elbeyli’nin değişen yüzü
    5. Başkan adayı Böcek, Konyalılarla..
    6. Malatya’da okul müdürüne darp iddiası
    7. Mısır’da idam edilen 9 genç için..
    8. "Petrolde volatilitenin hakim olacağı..
    9. Adıyaman’da Mısır protestosu yapıldı
    10. World Shopfitting-Design’ın yeni web..
    11. Gazze'de Filistinli tutuklulara destek..
    12. Başkan Çelik’ten yoğun hafta sonu..
    13. Yürekleri sızlatan çağrı! 4 gündür..
    14. Polisler izin verseydi Erdoğan'ı böyle..
    15. Başkan Can’dan kurumlara ziyaret
    16. Vatandaş istiyor, Başkan Tahmazoğlu..
    17. Adalar Belediye Başkan Adayı Vural:..
    18. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden..
    19. Köylünün yol çilesi
    20. Sağlık Bakanı Koca: "Hedef kaliteli..
    21. Onursal Başkan’a 2. Lig sözü verdiler
    22. Edirne Çin’in yeni cazibe merkezi..
    23. Virajı alamayan araç şarampole uçtu
    24. Minik öğrencilerin bisiklet turu keyfi
    25. Başkan Öz: “Örnek bir belediyecilik..
    26. İngiltere, Hizbullah’a yasak getirecek
    27. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    28. 'Neden hala saldırı başlatmıyorsunuz?'
    29. Söğütspor, Gölpazarı deplasmanında..
    30. BTP’nin Kilis Adayı Özkar Güneş’ten..
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı