Teknoloji ve dumansız ateş

Ali Uyar

Yepyeni bir ürün, bir yenilik, bir inovasyon mu yapmak istiyorsunuz? Sizce mevcut bilimler, mevcut fizik bunun için yeterli mi?

Teknolojide inanılmaz sıçrama yapan medeniyet fantazisi yeni teknolojik oyuncaklar, sizce bitamâmiha sadece insan aklının ürünü olan şeyler midir?

Teknoloji dediğimiz şey, elektriğin üzerinde çalışır, koşar gider. ELEKTRİK İSE BİR TÜR “DUMANSIZ ATEŞTİR”. İnanmazsanız elinizi elektrik prizine sokun, nasıl yaktığını anlarsınız. Eğer elektrik fazlaysa, hatta sizi yakar kül eder. Bizi yakan şey, aslında bir tür dumansız ateştir. Hani derler ya, evrende yalnız değilsiniz diye, doğrudur. Hatta bu dünyada bile yalnız değiliz. ŞU DÜNYAMIZI, MAYASI DUMANSIZ ATEŞ OLAN BİR BAŞKA TÜR TÂİFE İLE PAYLAŞMAKTAYIZ. İşte yeni teknolojiler üretmek için mevcut bilim, mevcut fizik bize yetmeyebilir. Tam bu noktada, fizikten metafiziğe yükselerek, DUMANSIZ ATEŞ İLMİNİ DE, “HAYR CİHETİYLE” KULLANABİLMEYİ BECERMEMİZ LAZIMDIR.

Her geçen gün, aslında insanı görünür kılan insan inisiyatifinin, daha az ihtiyaç duyulacağı bir dünyaya doğru hızla gidiyoruz (smart city, smart sistems, m2m, smart and smarter). Mesela bir şehri yöneten smart city yazılımı, şehrin içinde çıkan bir yangını otomatik olarak algılar ve en yakın itfaiye birimini oraya sevk eder. Veya şehrin içindeki bir kazayı otomatik algılar ve oraya en yakın ambulansı sevk eder. Yazılım sistemleri, daima rasyonel kararlar verir. SAHİB OLDUĞUMUZ HER BİLGİYİ ELEKTRONİK ORTAMA AKTARDIKÇA, YANİ DUMANSIZ ATEŞ ORTAMINA KOYDUKÇA, EMİN OLUN, MAYASI DUMANSIZ ATEŞ OLAN KADİM DÜŞMANIMIZ, İNANILMAZ BİR ZEVK ALMAKTADIR.