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Teknoloji şirketleri kullanıcı verilerinin değerini açıklamak zorunda olacak

ABD'li senatörler büyük teknoloji şirketlerinin kullanıcılardan toplayarak sattıkları veriler konusunda kullanıcıları bilgilendirmelerini talep eden bir mevzuat hazırladı-Mevzuat yasalaşırsa Google, Facebook ve Amazon gibi dev teknoloji şirketleri kullanıcılarının dataları üzerinden elde ettikleri kazancı açıklamak zorunda olacak

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:26
Teknoloji şirketleri kullanıcı verilerinin değerini açıklamak zorunda olacak

İSTANBUL (AA) - Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) iki senatör, ülkedeki büyük teknoloji şirketlerinin kullanıcılardan hangi dataları topladığını ve dataların ne kadarlık değere sahip olduğunu kullanıcılara açıklamasını istedi.

ABD merkezli haber ajansı AP'de yer alan habere göre; ABD'li senatörler Mark Warner ve Josh Hawley, Facebook, Amazon ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin daha fazla şeffaflaşması üzerine bir mevzuat hazırladı. Mevzuatta ifadelerine yer verilen Hawley, büyük teknoloji şirketlerinin ürünlerinin ücretsiz sunulduğunu söylerken burada asıl satılan şeyin kullanıcılar olduğuna dikkati çekti.

Hawley, "Ücretsiz ürünler (sosyal medya platformları v.b.) yaptığımız her şeyi takip ediyor ve bizim bilgilerimizi en fazla teklif veren şirketlere satıyor. Bunun karşılığında da o şirketler bize reklam gönderiyor. Daha da kötüsü teknoloji şirketleri kullanıcı datalarının ne kadarlık değere ve kime satıldığını kullanıcılarından saklıyor." dedi.

Düzenlemeyle aktif olarak aylık 100 milyondan fazla kullanıcısı olan ticari hizmetlere kullanıcı ve finansal düzenleyicilere hangi tip veri topladıklarını açıklamayı zorunlu kılacak. Ayrıca şirketler sık aralıklarla kullanıcılarına verilerinin değerinin ne kadar olduğunu bildiren bir değerlendirme sunacak.


- Cambridge Analytica veri skandalı


Günümüzde en çok tartışılan konulardan biri olan "veri güvenliği" meselesi geçen yıl patlayan Cambridge Analytica skandalı ile zirveye çıkmıştı.

Cambridge Üniversitesinde araştırma görevlisi Aleksandr Kogan, Facebook aracılığıyla hizmet veren “this is your digital life” isimli kişilik testi uygulaması aracılığıyla 87 milyon kişinin bilgilerini depolamış, bu bilgileri 2016 yılında siyasi danışmanlık amacıyla faaliyet gösteren Cambridge Analytica şirketine satmıştı. İngiliz televizyon kanalı Channel 4'un açığa çıkardığı skandalda Cambridge Analytica şirketi, elde ettiği verileri 2016 Amerikan seçimlerini Donald Trump'ın kazanması için kullanmıştı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Amerikan Senatosu'nda ifade vermişti. Büyük data krizi ile birlikte özellikle teknoloji şirketleri Avrupa ve Amerika'da data politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalmıştı.



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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:26
  1. Cambridge Analytica
  2. veri güvenliği

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