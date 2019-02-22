Teknoloji sevenler için teknoloji marketlerde yeni kampanyalar başladı

Teknoloji satışlarında piyasayı canlandıracak yeni kampanyalar yapılıyor. Teknoloji mağazalarından Teknosa, bu kapsamda yeni bir kampanyaya imza attı. Teknoloji severleri mutlu edecek olan ve her ay bir kere gerçekleştirilen “Tupturuncu” kampanyasını başlatan Teknosa, kampanya kapsamında, teknoloji ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirimlerin yanı sıra hediye ve 1 TL’ye başka ürüne sahip olma fırsatı sunuyor.

Teknoloji severler, 22-25 Şubat tarihlerinde geçerli olacak kampanya ile yüzde 50’ye varan indirimlerin yanı sıra hediye ve 1 TL’ye ürün sahibi olma imkanından da faydalanacak. Televizyondan akıllı telefona, notebook’tan beyaz eşyaya, süpürgeden aksiyon kamerasına çeşitli ürünlerde sunulan kampanyalara firmanın internet sitesinden erişilebilecek.

Tupturuncu kampanyası kapsamında, Casper’ın seçili model notebook’u ile antivirüs paketi hediye edilirken, 459 TL değerindeki Microsoft Office bireysel abonelik 199 TL’ye sunuluyor. HP Gold model notebook ise 1.400 TL’lik indirimle 3.599 TL’ye satılıyor. Gaming aksesuar setini tamamlamak isteyenler için ise yüzde 50 indirimli Preo My Game MG42 Gaming klavye ile seçili gaming mouse sadece 1 TL.

Samsung Note 9 128 GB akıllı telefon tercih edenler, 5.699 TL’lik kampanyalı fiyattan yararlanmanın yanı sıra Delonghi çay ve kahve makinesine 1 TL’ye kavuşacak. MI 8 LITE 64 GB akıllı telefon 2.399 TL yerine 1.999 TL, Huawei Mate 20 Lite akıllı telefon ise 2.899 TL yerine 2.599 TL özel fiyatla satışta olacak. Tüm Preo powerbank’ler de yüzde 50 indirimle tüketicilerle buluşacak.

Televizyonlarda büyük ekran tercih edenler için de 65 inç LG Ultra HD TV’de yüzde 20’ye varan indirim var. 55 inç Samsung 4K Premium UHD TV 1.300 TL’lik indirimle 5.999 TL’ye satışa sunuluyor. Beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde de 500 TL’ye varan indirimler tüketicileri bekliyor.