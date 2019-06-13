Teknoloji seven babalar ve çocuklara özel indirim

Teknosa, Babalar Günü’nü ve öğrencilerin karne heyecanını 13-17 Haziran tarihleri arasında geçerli özel indirim kampanyası ve sürpriz hediyelerle kutluyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, hem babaları hem çocukları sevindirecek çifte kampanya dönemini başlatıyor. 13-17 Haziran tarihleri arasında Teknosa mağazaları ve teknosa.com’da geçerli indirim kampanyası ile kişisel bakım ürünlerinden hobi ürünlerine, notebook ve akıllı telefonlardan aksesuarlara kadar birçok ürün grubunda sürprizler teknoloji severleri bekliyor.

Bakımlı babalar için erkek bakım kitlerinde yüzde 50’ye varan indirimler var. Yapılacak 250 TL ve üzeri alışverişlerde Philips MG3730/15 ‘8 in 1’ Erkek Bakım Kiti 219 TL yerine 99 TL’den satışa sunulurken, Braun 3 Serisi 310 Islak Kuru Tıraş Makinesi ve Braun MGK5045 ‘8 in 1’ Erkek Bakım Kiti beraber 399 TL’lik indirimli fiyatıyla raflardaki yerini alıyor.

Babaları sevindirecek bir diğer seçenek ise çifte hediye. Belirli akıllı telefon modellerini tercih eden müşteriler erkek bakım kitlerini de 1 TL’den alabiliyor. Örneğin Samsung A30 Akıllı telefonu indirimli olarak 2.299 TL’ye satın alanlar için 299 TL değerindeki Braun Saç, Sakal ve Vücut Erkek Bakım Kiti sadece 1 TL.

Apple Watch saatlerde 300 TL’ye varan indirim uygulanan kampanyada, GoPro Hero Black kamera da 2.699 TL’lik indirimli fiyatı ile macera sever babalar için en özel hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Kahve düşkünü babaların keyfine keyif katacak Braun Filtre Kahve Makinesi ise yüzde 50 indirimli olarak satılıyor.

Yaza renk katacak hediye seçenekleri

Teknosa’da, yaza girerken 7’den 70’e herkese hitap edecek, mobil yaşamı destekleyecek tüm notebook ve tabletlerde KDV tutarında indirimlere ek olarak, Macbook Air 13’’ 7199 TL yerine 5499 TL’den satışa sunulacak. Sadece Teknosa’da satışa çıkan Lenovo E7 tablet de 499 TL gibi iddialı bir fiyat ile satılacak. Ayrıca Casper seçili modellerde de Microsoft Office Ev ve Öğrenci Paketi hediyesi var. Okul döneminde öğrencilerin bir numaralı yardımcısı olacak yazıcılarda ise yüzde 40’a varan indirimler uygulanıyor.

Özellikle seyahatte, tatil günlerinde çok tercih edilen birbirinden renkli JBL Bluetooth hoparlör ve Preo Jetpower şarj cihazı yüzde 25 indirimle satışa sunuluyor. Tatilde oyun oynamayı planlayanlar için ise, Logitech kulaklıklar ve Steelseries Rival 300S Gaming Mouse ile QCK Mousepad’ler yüzde 20’yi aşan indirimlerle oyunseverleri bekliyor.