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Teknoloji mezara girdi

Antalya’da mezar taşlarında kerakod uygulaması başladı.

26 Nisan 2019 Cuma 11:55
Teknoloji mezara girdi

Antalya’da mezar taşlarında kerakod uygulaması başladı. Sistem ile mezar taşı üzerinde bulunan karekod, cep telefonu ile birkaç saniye içinde okutularak vefat eden kişinin özgeçmişi, soy ağacı, fotoğrafları, video görüntülerine rahatlıkla ulaşılırken, navigasyon olarak da kullanılabiliyor. Vefat eden kişinin yakınlarının izin verdiği bilgilere ulaşmak için telefonda karekod uygulamasının yüklü olması yeterli.


Mezarlıklarda yaşanan yer bulma ve isim karmaşası, mezar taşlarının üzerindeki uzun yazılar, methiyeler ve hikayeler yerini karekod uygulamasına bırakıyor. Antalya’da, mezar bakımı ve mezar taşı yapan Cenaze Hizmetleri Derneği (CENHİZDER) Genel Başkanı Mehmet Çetin, gelişen teknolojiyle birlikte mezar taşlarında karekod uygulamasını başlattı. Talep üzerine ilk mezar taşında sistemi kuran Çetin, artan taleplere yetişmekte zorlanıyor.


İlerleyen dönemde mezar taşlarına yazı yazma yerine küçük bir karekoda tüm bilgilerin ve görsel dokümanların konulabileceğinin altını çizen Çetin, "Vefat eden kişinin izin verdiği tüm bilgilerin o karekod içinde görülebilecek. Ölen kişinin fotoğrafları zamanla kaybolabiliyor, bu uygulama ile saklanabilecek. Soy ağacı, özgeçmiş yükleyebiliyoruz. Sisteme bir dua koyabileceğimiz gibi kişinin hayattayken en mutlu anını koyabiliriz. Artık teknoloji her sektörde olduğu gibi mezara da girdi" dedi.



"Taşa sığmayan düşünceler karekod’da"


Sistem sayesinde vefat eden kişi hakkında bilgisi olmayan birinin bile bu uygulama hakkında bilgiler elde edebildiğine değinen Mehmet Çetin, "Verilen bilgi ve dokümanlar çerçevesinde biz bir hafta içinde uygulamayı hazır ediyoruz. Daha sonra mezarın uygun yerine karekodu yerleştiriyoruz. Antalya’da ilk kez bir mezar taşında uyguladık. Taşa sığmayan düşünce ve duyguları bu koda yükleyebiliyoruz, hatta bir anı defteri bile oluşturabiliriz" diye konuştu.



"Navigasyon gibi"


Karekoda mezarın yerinin bildirim verilerini de yükleyeceklerinin altını çizen Çetin, "Navigasyon gibi mezarı bulabilecekler. Karekodla, vefat eden kişilerin anılarını dijital ortamda saklamış oluyoruz. İnsanlar soy ağacını kaybetmek istemiyor. Bu uygulamada ihtiyaç gereği ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. Uygulamayı anlattıkları müşterilerinin ilk önce çok şaşırdığını dile getiren Çetin "Ama yaptığımız işi anlatınca sıcak bakmaya başlıyorlar. Karekodun mezarlıkta uygulanmaya başlaması ilginç geliyor. Giderek yaygınlaşacaktır. Talepler gelmeye başladı" diye konuştu.



"İlk uygulama Günseli Akaydın’ın mezarına yapıldı"


Eski CHP Antalya milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Mustafa Akaydın’ın 30 Temmuz 2018 yılında vefat eden doktor eşi Günseli Akaydın’ın mezarına ilk uygulamayı yaptıklarını aktaran Çetin,"Projeyi anlattığımız zaman Mustafa Akaydın beğendi. Anılarını saklamak istedi. Eşinin hayat hikayesini paylaşmak istedi. Güzel bir uygulama oldu" dedi.


Çetin, 250 ile 500 lira arasında kurulan sistemin, eski mezarlara da yapılabileceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 11:55
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