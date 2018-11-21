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Teknoloji jüri özel ödülü VSY Biotechnology’nin

VSY Biotechnology, "Büyük Ölçekli Firma-Ürün” kategorisi Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldü

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:29
Teknoloji jüri özel ödülü VSY Biotechnology’nin

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Türk Sanayicileri, İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen “13. Teknoloji Ödülleri”nde "Büyük Ölçekli Firma -Ürün” kategorisi Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldü.

VSY Biotechnology açıklamasına göre, VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldı.

VSY Biotechnology; TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından düzenlenen “13. Teknoloji Ödülleri”nde, “Büyük Ölçekli Firma- Ürün” kategorisinin Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Firma, “Yakın, Orta ve Uzak Görüş Mesafelerinde Kesintisiz Görüş Sağlayan, Dünyanın İlk ve Tek Sinüzoidal Göz İçi Lensi: Acriva Trinova” ile 13. Teknoloji Ödülü’nün sahibi oldu.

Türkiye’de teknolojinin gelişimine öncülük eden kuruluşların üst düzey temsilcilerinin katıldığı törende, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanı sıra, 13. Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal teknoloji ödüllerini sahiplerine teslim ettiler.

Teknoloji Ödülleri, Türkiye’nin teknoloji geliştiren ülkeler arasında yer almasının sağlanması ve yenilikçi ürünlerin teşvik edilmesi amacıyla düzenleniyor. 13. Teknoloji Ödülleri’nde belirlenen 8 kategoride 45 proje finale kaldı.


Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 13:29
  1. VSY Biotechnology

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