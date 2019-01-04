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Apple'a büyük şok! Tüm mağazalardan toplatılıyor

Apple ile Qualcomm arasındaki patent davasında Alman mahkemesi kararını verdi. Daha önce Çin’de bazı iPhone modellerinin satışının durdurulmasına yönelik karar aldıran Qualcomm, Almanya'da zafer kazandı. Alman mahkemesi Apple'ın Almanya'da bulunan tüm mağazalardan iPhone 7 ve iPhone 8 model telefonlarını toplatmasına hükmetti.

04 Ocak 2019 Cuma 08:21
Apple'a büyük şok! Tüm mağazalardan toplatılıyor

Apple için Almanya genelinde yasak kararı bugün resmen yürürlüğe girdi. Daha önce Alman mahkemesi iPhone 7 ve iPhone 8'lerin yasaklanması yönünde karar almıştı. Bugün ise Qualcomm'un 1.52 milyar dolar kefalet bonosuna imza atması ile birlikte sözleşme resmen yürürlüğe girmiş oldu. Böylece bugünden itibaren Almanya'da hiçbir dükkanda iPhone 7 ve iPhone 8 satışı yapılamayacak. Hatta Apple bu cihazları dükkanlarından bir bir toplayacak.

iPhone 7 ve iPhone 8'ler neden yasaklandı?

Münih mahkemesi, iPhone’un bazı modellerinde Qualcomm’un buluşu olan ve enerjinin verimli kullanımını sağlayarak pil ömrünü uzatan bir özellik kullanıldığını tespit edildi. iPHONE modellerinde Intel ve Qorvo çipler bulunuyor. Bu çiplerin içinde, Qualcomm’un daha az şarj harcamasını sağlayan ‘envelope tracking’ olarak adlandırılan bir kablosuz iletişim teknoloji bulunuyor. Dolayısıyla Apple her ne kadar bu teknoloji geliştirmemiş olsa bile kullandığı için Qualcomm ile karşı karşıya kalmış durumda.

Paylaşılan bilgilere göre bu teknoloji iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinde yer alıyor. Bu yüzden Almanya’da sadece söz konusu modellerin satışı durdurulması söz konusu. Ancak Çin’de bu kararın kapsamı daha fazlaydı. Çin’de iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 ve iPhone X modellerinin satışının durdurulmasına yönelik karar verilmişti. (Hürriyet)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 08:21
  1. Apple
  2. Almanya
  3. çin
  4. iphone 7
  5. iphone 8

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