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Teknoloji Bankası kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Arasında En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

10 Aralık 2018 Pazartesi 02:21
Teknoloji Bankası kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Arasında En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yer alan kanunda, "Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Arasında En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşma"nın onaylanmasının uygun bulunduğu belirtildi.

Söz konusu anlaşma 22 Eylül 2017 tarihinde New York'ta imzalanmıştı.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 02:21
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