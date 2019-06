Teknoloji bağımlılığını azaltmak için çocuklarla her gün oyun oynuyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde çocukları elektronik oyuncaklardan uzak tutmak için her gün spor yapıp çocuklarla oyun oynuyor.

Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde ikamet eden İsmail Korkut, küçük çocukları esir haline almış elektronik oyuncaklar, televizyon, tablet, cep telefonu gibi günümüzün teknoloji ürünler alışkanlığını kaybetmeleri için her gün günde bir iki saat köy çocukları ile oyun oynuyor spor yapıyor. İsmail Korkut, yaptığı açıklamada, “Köyümüzde gördüm ki her çocuğun elinde bir tablet, telefon oyun oynuyor. Bizim çocukluğumuzda böyle teknolojik ürünler yoktu. Bizler çocukken kendi oyuncağımızı kendimiz yapıp genelde hep top oynardık. Eski alışkanlıkları şimdi küçük çocuklara aktarmak onlarında geçmişinde güzel anılar bırakmak için her gün köyümüzde bulunan küçük çocuklarımız ile spor yapıyoruz oyun oynuyoruz ve her gün futbol maçı yapıyoruz. Çocuklarımız da bu etkinliğe güle oynaya katılıyor. Çocuklarımızı bir iki saatte olsa teknolojik ürünlerden uzak tutabiliyorsam ne mutlu” ifadesini kullandı.