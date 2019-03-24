0553 313 94 23

"TeknoHAB, yeni nesil üretim teknolojilerine ulaşmada merkez olacak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "TeknoHAB, ülkemizin yeni nesil üretim teknolojilerine ulaşmada bir merkez olacak" dedi.

24 Mart 2019 Pazar 16:50
"TeknoHAB, yeni nesil üretim teknolojilerine ulaşmada merkez olacak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içindeki TeknoHAB, ülkemizin yeni nesil üretim teknolojilerine ulaşmada bir merkez olacak. Bu merkez, 6 milyar dolarlık yatırımla gurur kaynağımız olacak. Türkiye'nin kalbi Kahramankazan'da, Kahramankazan'ın kalbi uzayda atacak." dedi.

Bakan Selçuk, Kahramankazan'ın Atatürk Mahallesi'nde bulunan TOKİ bloklarında vatandaşlara hitap etti.

Kahramankazan'ın 15 Temmuz'da gösterdiği onurlu duruşuyla demokrasinin ve milli iradenin sarsılmaz kalesi olduğunu bir kez daha ispat ettiğini ifade eden Selçuk, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet, gazilerine acil şifalar diledi.

Annesinin Kahramankazan'ın Fethiye Mahallesi'nden olduğunu belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Milli mücadelenin önemli kahramanlarından Satı Kadın'ın yakını, akrabası olarak aranızdayım. 15 Temmuz gecesinde bu ruh ve inançla Kızılay'da, Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeci teröristlere karşı milletimizle birlikte mücadele ettik. O gece tıpkı sizler gibi eşimle, ailemle helalleşerek meydanlara çıktık. Hamdolsun başaramadılar, Allah'ın izniyle bu meydanları dolduran sizin gibi cesur yürekli kardeşlerim olduğu sürece asla başaramayacaklar."

- "Sosyal politikalarda başarılı çalışmalara imza atıyoruz"

"15 Temmuz ne kadar önemliyse, 31 Mart yerel seçimleri de o kadar önemli" diyen Selçuk, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin sadece belediye meselesi değil önemli bir beka meselesi olduğunu söyledi.

AK Parti'nin demokrasi mücadelesinde Anadolu'nun vicdanı olduğunu dile getiren Selçuk, "Sizlerden aldığımız güçle demokrasimizi güçlendiriyor, ekonomide, ticarette, sosyal politikalarda başarılı çalışmalara imza atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, AK Parti olarak Kahramankazan'a birçok yatırım yaptıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içindeki TeknoHAB, ülkemizin yeni nesil üretim teknolojilerine ulaşmada bir merkez olacak. Bu merkez, 6 milyar dolarlık yatırımla gurur kaynağımız olacak. Türkiye'nin kalbi Kahramankazan'da, Kahramankazan'ın kalbi uzayda atacak."

AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz'un yüz akı projeleriyle seçileceğine inandığını ifade eden Selçuk, Oğuz'a tam destek vereceklerini söyledi.

Programa, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, AK Parti ve MHP'nin ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Selçuk, programın ardından Fethiye Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 16:50
  1. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu, Kartal'da halka hitap etti
    1. Kılıçdaroğlu, Kartal'da halka hitap etti
    2. Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul..
    3. Muhafazakâr Yükseliş Partisi,..
    4. Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul..
    5. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    6. Köşk adayı Veli Tuna gençlerle bir..
    7. Kazada hayatını kaybeden komando son..
    8. Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme!
    9. Yoğun bakımdaki kızını ziyarete..
    10. Otomotiv fabrikasından zehirlenmeye..
    11. Kazada yaşamını yitiren komanda Doğan,..
    12. Akhisarspor’da kaleci Faith Öztürk’e..
    13. Nasıranlı gençlerle bir araya geldi
    14. Malatya Yeşilyurt Belediyespor lidere..
    15. Mikail Sülük seçim çalışmalarını hız..
    16. Brexit başına bela oldu: May'e 'darbe'..
    17. Gürkan’dan seçim ziyaretleri
    18. Afganistan’ın Kunduz bölgesine hava..
    19. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    20. Adıyaman 1954 Spor:1 - Düzce Spor:0
    21. En güzel Van kedisi "Spak"
    22. Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy..
    23. Afganistan'da hava saldırısında..
    24. Muhtar Mehmet Özpolat’ın kalp..
    25. Terör sevici Selahattin Demirtaş'tan..
    26. Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları..
    27. Osmanlı Turan Ocakları tekbirlerle..
    28. İkinci kattan merdiven boşluğuna düştü
    29. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener,..
    30. Fethiye’de orman yangını
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında