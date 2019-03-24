"TeknoHAB, yeni nesil üretim teknolojilerine ulaşmada merkez olacak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içindeki TeknoHAB, ülkemizin yeni nesil üretim teknolojilerine ulaşmada bir merkez olacak. Bu merkez, 6 milyar dolarlık yatırımla gurur kaynağımız olacak. Türkiye'nin kalbi Kahramankazan'da, Kahramankazan'ın kalbi uzayda atacak." dedi.

Bakan Selçuk, Kahramankazan'ın Atatürk Mahallesi'nde bulunan TOKİ bloklarında vatandaşlara hitap etti.

Kahramankazan'ın 15 Temmuz'da gösterdiği onurlu duruşuyla demokrasinin ve milli iradenin sarsılmaz kalesi olduğunu bir kez daha ispat ettiğini ifade eden Selçuk, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet, gazilerine acil şifalar diledi.

Annesinin Kahramankazan'ın Fethiye Mahallesi'nden olduğunu belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Milli mücadelenin önemli kahramanlarından Satı Kadın'ın yakını, akrabası olarak aranızdayım. 15 Temmuz gecesinde bu ruh ve inançla Kızılay'da, Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeci teröristlere karşı milletimizle birlikte mücadele ettik. O gece tıpkı sizler gibi eşimle, ailemle helalleşerek meydanlara çıktık. Hamdolsun başaramadılar, Allah'ın izniyle bu meydanları dolduran sizin gibi cesur yürekli kardeşlerim olduğu sürece asla başaramayacaklar."

- "Sosyal politikalarda başarılı çalışmalara imza atıyoruz"

"15 Temmuz ne kadar önemliyse, 31 Mart yerel seçimleri de o kadar önemli" diyen Selçuk, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin sadece belediye meselesi değil önemli bir beka meselesi olduğunu söyledi.

AK Parti'nin demokrasi mücadelesinde Anadolu'nun vicdanı olduğunu dile getiren Selçuk, "Sizlerden aldığımız güçle demokrasimizi güçlendiriyor, ekonomide, ticarette, sosyal politikalarda başarılı çalışmalara imza atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, AK Parti olarak Kahramankazan'a birçok yatırım yaptıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içindeki TeknoHAB, ülkemizin yeni nesil üretim teknolojilerine ulaşmada bir merkez olacak. Bu merkez, 6 milyar dolarlık yatırımla gurur kaynağımız olacak. Türkiye'nin kalbi Kahramankazan'da, Kahramankazan'ın kalbi uzayda atacak."

AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz'un yüz akı projeleriyle seçileceğine inandığını ifade eden Selçuk, Oğuz'a tam destek vereceklerini söyledi.

Programa, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, AK Parti ve MHP'nin ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Selçuk, programın ardından Fethiye Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.