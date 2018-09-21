0553 313 94 23

TEKNOFEST'te nefes kesen gösteri!

Türk Yıldızları NF-5 2000 jetleri ve THY'nin Boeing 777 uçağı, TEKONFEST İstanbul kapsamında birlikte uçuş yaptı.

21 Eylül 2018 Cuma 18:53

Türk Yıldızları NF-5 2000 jetleri ve THY'nin Boeing 777 uçağı, TEKONFEST İstanbul kapsamında birlikte uçuş gerçekleştirdi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ikinci günü de heyecan verici gösterilerle devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları 2010'dan itibaren modernize edilen 7 adet NF-5 2000 jetiyle, THY'nin Boeing 777 uçağı festival alanı üzerinde kol düzeninde uçuş gerçekleştirdi.

Ziyaretçiler büyük bir ilgiyle takip ettikleri uçuşu, cep telefonları ve kameralarıyla kayıt altına aldı.

Katılımcıların alkışlarla karşılık verdiği gösteride, uçakların birbirlerine çok yakın uçtukları görüldü.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 18:53
  1. İstanbul
  2. TEKNOFEST
  3. THY
  4. türk yıldızları
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK'dan ikinci seferberlik tatbikatı
    1. TSK'dan ikinci seferberlik tatbikatı
    2. Trump, kendisi gibi tacizci hakimi..
    3. Kahvaltı sofralarınızı hazırlarken..
    4. Vücutta hormonal dengesizlik neden..
    5. Bezelyenin inanılmaz faydaları
    6. Ganglion kisti belirtileri nelerdir?
    7. Akciğer iltihabı belirtileri nelerdir?
    8. Dünya Sağlık Örgütü, 2016'da 3 milyon..
    9. AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP M...
    10. Mutabakat sonrası dualarla İdlib’e..
    11. Amanoslar teröristlere dar edildi
    12. Gümüşhane'de FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay..
    13. Batman'da eylem hazırlığındaki..
    14. Bakan Albayrak: Türkiye 2024 için hazır
    15. Altan kardeşler ve Ilıcak'ın..
    16. Nöbetçi eczane İzmir Bayraklı
    17. Terör devleti İsrail, 1 Filistinliyi..
    18. Nöbetçi eczane Bahçelievler
    19. Nöbetçi eczane Esenler
    20. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!