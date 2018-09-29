Teknofest’in çınarı ödülünü Başkan’dan aldı

23 yıldır “Başarılı ve Erdemli Nesiller” yetiştiren Çınar Koleji öğrencilerinden Ercüment Emir Alkan Teknofest Robotaksi kategorisinde kendi tasarladığı ve “Otonomil” adını verdiği aracıyla ikinci oldu. Alkan, 20 bin TL’lik ikincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Sürücüsüz, tamamen kendi yazılımıyla hareket eden “Otonomil” parkurda belirlenen görevleri başarıyla tamamladı. Trafik ışıklarına uyan, belirlenen duraklarda duran, kendi kendine park edip sabit kalan, yol ve şerit çizgilerini takip edip buna göre dönüşleri yapma gibi görevleri Ercüment Emir Alkan’ın sensörlere yazdığı yazılım sayesinde eksiksiz yerine getirdi. Genç Çınarlı geleceğin önemli mucitleri arasında yer alacağının şimdiden sinyallerini veriyor.