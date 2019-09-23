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TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 750 bin kişi gezdi

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST İstanbul), milli teknoloji hamlesine tanık olmak isteyen yüz binlerce kişi ziyaret etti.

23 Eylül 2019 Pazartesi 12:04
TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 750 bin kişi gezdi

TEKNOFEST İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji  Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin  önemli kurum ve firmalarının destekleriyle dün Atatürk Havalimanında düzenlenen  festivale katılım bu yıl rekor kırarak 1 milyon 720 bin kişi oldu.

Festivale katılanlar bir yandan Türkiye'nin teknolojide geldiği  noktayı inceleme fırsatı bulurken diğer yandan gösteri uçuşları, konser,  atölyeler ve yarışmalarla coşkuyu zirvede yaşadı.

TEKNOFEST kapsamında yabancı ve yerli girişimcilerin buluştuğu "Take  Off Uluslararası Girişim Zirvesi" ile "Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları  Kurultayı" da düzenlendi.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen TEKNOFEST'e gelen ziyaretçiler Baykar  tarafından üretilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı, yerli ve  milli uçan araba Cezeri'yi ve TUSAŞ tarafından üretilen TF-X Milli Muharip  Uçağı'nın prototipini ilk kez yakından görme fırsatını yakaladı.

Sergi alanında ise Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla ürettiği hava  ve kara araçlarının yanı sıra yurt dışından gelen uçaklar da yer aldı. İlk yerli  ve milli helikopter Atak ve eğitim uçağı Hürjet ile 38 farklı hava aracı festival  alanında sergilendi.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 12:04
  1. İstanbul
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