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Havacı sevdalılarının buluşması yarın başlıyor

TEKNOFEST’e yeni ve yerli ürünler damga vuracak... Milyonları yarından itibaren Atatürk Havalimanı’nda buluşturacak İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) yenilikçi ürünler ile buluşlar öne çıkacak.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:51
Havacı sevdalılarının buluşması yarın başlıyor

 Akit  Ekonomi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yürütülen ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ çerçevesinde ikincisi gerçekleşecek İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) yenilikçi ürünler ile buluşlar öne çıkacak. Milyonları yarından itibaren Atatürk Havalimanı’nda buluşturacak festival rekor bir katılıma sahne olacak.

Yarışmalara talep yoğun

TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek teknoloji yarışmalarına rağbet yoğun. Söz konusu yarışmalara 81 ilden, 122 ülkeden toplamda 17 bin 773 takım başvuru yaptı. Jürinin değerlendirmelerinin ardından iki bini aşkın takım, 50 bin yarışmacı finale kalma hakkı elde etti. Ön elemeleri geçen takımlara 4 milyon lira maddi yardım yapıldı. Finalist takımlara ise 3 milyon lira ödül verileceği açıklandı.

ASELSAN gövde gösterisi yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından organize edilen TEKNOFEST’te yeni ürünler ve projeler ön planda olacak. Savunma devi ASELSAN festivalde Genel Maksat Helikopter Kokpiti, bomba imha robotu Ertuğrul 1, İHA Savar, çok rotorlu insansız sistem Serçe 2 ve otonom su altı taşıtı Akustika’yla boy gösterecek. Şirket, ayrıca çocuklara yönelik dijital eğitim platformu Tekno Macera’yı tanıtacak. Bu platformla minikleri eğitmek; meraklı, araştırmacı ve üretken bireyler haline getirmek amaçlanıyor.

Milli uçak geliyor

TUSAŞ, 22 Eylül akşamına kdar sürecek etkinliğe, Milli Muharip Uçak’ın (MMU) da aralarında bulunduğu yerli projeleriyle katılacak. Firmanın GÖKBEY, ANKA, AKSUNGUR, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ve HÜRJET ürünlerinin büyük beğeni toplayacağı öngörülüyor. Kara taşıtları üreten BMC’nin ise yeni pick up modelinin ilgi odağı olacağı tahmin ediliyor.

Coşkulu geçecek

TEKNOFEST’te Türk Yıldızları İstanbul semalarında gösteri yapacaklar. Yerli simülatörler, orijinal oyunlar çocuklar ile gençler tarafından yakından görülecek, deneyimlenecek. Etkinlik coşkulu geçecek. Bunu yarışmaların ön eleme aşamaları da net bir şekilde ortaya koyuyor.

Milli uçan araba görücüye çıkıyor

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da, festivalin en çok ilgi görecek bölümüyle ilgili dün açıklama yaptı.

Türkiye’nin ilk milli uçan arabası olacak ‘CEZERİ’nin prototipinin Teknofest’te sergileneceğini söyleyen Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Bu fuar, ticari bir maksatla yapılmıyor. Girişler ücretsiz. Sürprizlerimiz var. Milli muharip uçağımızın prototipi olacak. Akıncı orada olacak. Uçan araba Cezeri’yi görebilecek ziyaretçiler. Dünyada 50’nin üzerinden uçan araba prototipi var. Bunların yola çıkması en az 15 sene. Biz de bu alanda varız. Çinli bir firma çok ileride bu alanda. 10-15 sene sonra havada uçan arabaları göreceğiz.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:51
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Milli Teknoloji Hamlesi
  3. İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)
  4. Atatürk Havalimanı
  5. TEKNOFEST
  6. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  7. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı)
  8. ASELSAN
  9. Genel Maksat Helikopter Kokpiti
  10. bomba imha robotu Ertuğrul 1
  11. İHA Savar
  12. çok rotorlu insansız sistem Serçe 2
  13. otonom su altı taşıtı Akustika
  14. Tekno Macera
  15. TUSAŞ
  16. Milli Muharip Uçak (MMU)
  17. GÖKBEY
  18. ANKA
  19. AKSUNGUR
  20. Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri
  21. HÜRJET
  22. BMC
  23. Türk Yıldızları
  24. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar
  25. milli uçan araba
  26. CEZERİ

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