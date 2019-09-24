Teknofest’e katıldılar ödülleri kaptılar

Bu yıl katılım rekoru kırarak 1 milyon 720 bin kişinin ziyaret ettiği TEKNOFEST İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali’nden geriye sadece renkli görüntüler kalmadı. Festival kapsamında uluslararası katılımcıların da yer aldığı 19 yarışma düzenlendi.

3 milyon liralık ödül dağıtıldı

Yarışmalara 122 ülke ve Türkiye’nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele etti. Yarışmalarda dereceye girenlere 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtıldı.

Müthiş rekabet

Sabit ve döner kanat kategorilerinde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması festivalin en yüksek ödüllü etkinliği oldu. Sabit kanat kategorisinde 345, döner kanat kategorisinde 158 takımın başvurduğu yarışmanın 44 finalistinden dereceye girenler toplamda 600 bin liralık ödülün sahibi oldu. Uçan Araba Tasarım Yarışması’na serbest kategoriden 311, ileri kategoriden 160 başvuru alındı. Bu kategorilerde 10’ar takım finalde mücadele etti. Yarışma sonrası toplamda 90 bin lira ödül verildi.

Ekipçe çalışıp kazandılar

38 farklı kategoride düzenlenen 19 yarışmanın ödül törenleri hafta sonu coşkulu bir atmosferde yapıldı. Bu coşkuyu katılımıyla onurlandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazananlara ödüllerini bizzat elleriyle verdi.

Kazanan Türkiye oldu

Aylarca süren hazırlık ve rekabetin ardından birincilik ödülü kazanan yarışmacıların bazıları ise şöyle: