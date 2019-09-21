Başkan Erdoğan TEKNOFEST'e katılan kişi sayısını açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenenTEKNOFEST'e 500 binden fazla kişinin katıldığını açıkladı.21 Eylül 2019 Cumartesi 11:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, festivale katılan kişi sayısını açıklayarak, "Artık biz kendimize yeteceğiz buna alışacağız. Salı gününden bu yana Teknofest'e gelenlerin sayısı 500 bini aşmış vaziyette." ifadelerini kullandı.
TEKNOFEST'te hedef 1 milyon
TEKNOFEST adeta bir teknoloji şöleni havasında geçmektedir. Önümüzdeki yıl çok daha büyük bir katılımlı ve çok daha coşkulu bir festivale şahit olacağımıza ben yürekten inanıyorum. Salı gününden bu yana özellikle TEKNOFEST'e gelenlerin sayısı 500 bini aşmış vaziyette. Bu geçen yılı aşmış anlamına geliyor. Bugün ve yarın artık hedef 1 milyona ulaşmak. Artık biz kendimize yeteceğiz, buna alışacağız..
YORUM YAZ