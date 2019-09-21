Başkan Erdoğan TEKNOFEST'e katılan kişi sayısını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, festivale katılan kişi sayısını açıklayarak, "Artık biz kendimize yeteceğiz buna alışacağız. Salı gününden bu yana Teknofest'e gelenlerin sayısı 500 bini aşmış vaziyette." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'te hedef 1 milyon

TEKNOFEST adeta bir teknoloji şöleni havasında geçmektedir. Önümüzdeki yıl çok daha büyük bir katılımlı ve çok daha coşkulu bir festivale şahit olacağımıza ben yürekten inanıyorum. Salı gününden bu yana özellikle TEKNOFEST'e gelenlerin sayısı 500 bini aşmış vaziyette. Bu geçen yılı aşmış anlamına geliyor. Bugün ve yarın artık hedef 1 milyona ulaşmak. Artık biz kendimize yeteceğiz, buna alışacağız..